Пиеса преплита музиката на Мoрис Равел, Ерик Сати и Камий Сен-Санс

Музикалната пиеса „Евтерпа“, с оригиналната музика на Мoрис Равел, Ерик Сати и Камий Сен-Санс, ще бъде представена на 7 септември в Созопол. Мястото е сцена „Гласът на вълните“ в арт комплекс „Анел“, съобщават организаторите.

Музикалната компилация и визията на проекта са на композиторите Георги Черкин и Николай Христов, по идея на Ангел Симеонов – поет, меценат на изкуствата и бизнесмен. За реализацията са привлечени български и чуждестранни изпълнители, а целта е не само да се припомнят класически творби, но и да се образова новото поколение чрез високи естетически образци, коментират от екипа.

Участват Даниел Понселa Монталбан – цигулка, Десислава Христова – водещ, Динко Дончев – пиано, Анна Петкова – пиано, Лора Алексиева – флейта, Боян Еленков – контрабас, Василена Пеева – виола, Калоян Обретенов – кларинет.

„Естественият морски декор се допълва от десетки скулптурни творби, накацали по скалите, моравата и дори във водата. Те са на Павел Койчев, Емил Попов, Крум Дамянов, Иван Славов, Валентин Старчев и Вежди Рашидов“, допълват организаторите.

