Скулпторът Виктор Петров подрежда изложбата "Подът е лава" в Института за съвременно изкуство – София

Скулпторът Виктор Петров ще представи изложба, озаглавена "Подът е лава", в Института за съвременно изкуство – София (ИСИ-София), съобщават организаторите.

Експозицията ще бъде открита на 10 септември от 18.00 ч. Куратор е Марина Славова.

„Подът е лава“ превръща опасността и сигурността в топография на въображението.

Играта „Подът е лава“ превръща опасността и сигурността в топография на въображението, казват от ИСИ-София. Инсталацията на Виктор Петров е изградена върху принципите на тази игра, които важат само в границите на четирите стени: наивните и разрушителни импулси могат да се разгърнат с пълна сила, физиката може да бъде пренебрегната, реалността и разумът са освободени от ограниченията си. Извън очертанията – подът е лава, допълват организаторите.

Изложбата разглежда първичните страхове и копнежа по убежище. Това убежище обаче не е физическо място – то е заложено отвъд света на осезаемото и остава индивидуално, подобно на меката архитектура на одеяло, което служи като крепост, палатка или наметнат над главата щит. Защитата е импровизирана, винаги временна, допълват от ИСИ-София.

Изложбата "Подът е лава" може да бъде разгледана до 11 октомври.

Виктор Петров е роден през 1991 г. в Плевен. Живее и работи в Берлин. Учил е в Университета за изкуство и дизайн в Хале, Германия, както и в Университета по изкуствата в Берлин, където през 2021 г. завършва обучението си при проф. Моника Бонвичини. В работата си изследва връзката между социалното, архитектурното и политическото тяло. Неговите инсталации и скулптури разкриват динамиките на власт, вписани в обекти, структури и междуличностни отношения. Начална точка на дългосрочните му проекти са различните видове структурно насилие и техните банализирани форми на проява в ежедневието.

Изложбата „Подът е лава“ на Виктор Петров е част от наградата за съвременно изкуство БАЗА, която авторът получава през 2023 г. Експозицията се осъществява с подкрепата на Trust for Mutual Understanding.

/ЕМС/