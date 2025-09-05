Подробно търсене

Творби на композитори от Южна Америка и Европа ще представи Симфониета-Враца в първия си концерт за този полусезон

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Цигуларят Оскар Бохоркес, снимка: кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Враца,  
05.09.2025 09:46
 (БТА)

Произведения на четирима южноамерикански композитори и един европейски автор са включени в първия концерт на Симфониета-Враца за този полусезон. Част от тях са избрани от утвърдилия се на световните сцени бразилски диригент Линус Лернер, обяви самият той пред журналисти.

По думите му програмата, която ще бъде представена тази вечер, приляга много добре и на Симфониета-Враца. Публиката ще чуе Travesia № 1 от колумбийския композитор Волфганг Ордонес; „Фантазия за саксофон и оркестър“ от бразилския композитор Ейтор Вила-Лобос; „Фантазия за цигулка и оркестър“ от уругвайския автор Едуардо Фабини  и „Сюита 4 танца от балета Estancia, оп. 8 от аржентинеца Алберто Хинастера, като всички ще са премиерни за България. От Европа е включен премиерният за Враца „Концерт за цигулка и оркестър № 1“, Sz. 36, BB 48a от Бела Барток. Интересното за този концерт е, че е създаден по любовно писмо и не е бил изпълняван до смъртта на унгарския диригент, разказа диригентът.

Солист на произведението на  Барток ще бъде именитият цигулар с южноамерикански корени Оскар Бохоркес, който свири на цигулка, дело но Гуарнери дел Джезу. Другият солист на концерта ще е английският саксофонист, диригент и преподавател Джереми Мартин.

„Обичам всички жанрове музика, но това което ще представим тази вечер е сред любимите ми. Ще свиря нещо от бразилски композитор, което смятам за изключително“, разказа саксофонистът. По думите му преди 40 години такива произведения са били много популярни в Англия и това е разпалило в него желание да свири повече.

Джереми Мартин живее в България от 2011 г. Избрал е страната ни, защото тук е намерил чудесни възможности да практикува двете важни за него неща  – свиренето и бягането в планината на дълги дистанции. „Страната ви е много красива и хората са много приветливи“, сподели Джереми Мартин.

Концертът „От Южна Америка за Европа“ ще е в градската концертна зала във Враца.

/ТС/

Списание ЛИК

Към 10:08 на 05.09.2025 Новините от днес

