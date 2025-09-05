Подробно търсене

Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
В село Караш, община Роман, отбелязват 130 години читалищна дейност
Снимка: кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова (ПБ)/архив
с. Караш, общ. Роман ,  
05.09.2025 08:22
 (БТА)

Среща с три писателки, гостуване на два фолклорни състава, духова музика са част от програмата по повод 130-годишнината на Народно читалище „Пчелин – 1895“ в село Караш, община Роман, каза за БТА председателят на читалищното настоятелство Диляна Григорова. 

Всички събития са в събота, 6 септември, когато традиционно се провежда и съборът на населеното място. Нашето село е малко, постоянно тук живеят около петдесет души, но през уикенда се събират много повече. За нас този празник е много важен, допълни Григорова. 

Среща с писателките Ана Бенчева, Ивет Симеонова, Петя Пеева е предвидена в сутрешните часове на съботния ден. В празничната програма ще има банатски танци, представени от група от Бърдарски геран, от Луковит също ще имаме участници, разказа Григорова. По думите й по време на събитието ще се представи интересна музейна сбирка, която е подготвена от читалището. 

Регионалният исторически музей във Враца е предоставил мобилната изложба, наречена „Престилчена феерия“, която ще украси празничното пространство в село Караш, добави Григорова. Тя е председател на настоятелството на читалището от четири години. В културната институция има половин щатна бройка за библиотекар. 

 

