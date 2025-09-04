В Основно училище „Васил Левски“ в Разград започна ремонт на откритата спортна площадка

В Основно училище „Васил Левски“ в Разград започнаха строително-ремонтните дейности по проект за основен ремонт на част от открита площадка за физкултура и спорт. Началото бе дадено от директора на училището - Нели Стоянова, кмета на Община Разград Добрин Добрев и областния управител Владимир Димитров. Сред официалните гости бяха и заместник-кметовете на Община Разград Хабибе Расим Елка Неделчева, както и експертът по спорта в общинската администрация Златина Здравкова.

Нели Стоянова отбеляза, че проектът се реализира по Програма на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 - 2027 г. Финансирането от министерството е в размер на 84 000 лв., като пълната реализация на почти 900 кв. м. от откритата спортна площадка ще се реализира и с финансовата подкрепа на Община Разград на стойност 50 000 лв.

Теренът ще бъде покрит със специализирана каучукова настилка, ще бъдат възстановени и обособени три сектора - за дълъг и висок скок, както и за тласкане на гюле. Лекоатлетическата писта, която огражда терена, също ще бъде изцяло обновена, като ще се положи ситен шамот в червен цвят, подходящ за бягане. Новата площадка ще може да се използва активно и за подготовката на танцови и мажоретни групи, йога занимания, спортни празници в училището, а и на общинско и областно ниво. В училище "Васил Левски" се провеждат редица общински, регионални, а и национални състезания, отбеляза Стоянова.

Предвидените дейности обхващат близо една трета от целия спортен комплекс, който се простира на почти 3000 кв. м. Усилията на училищното ръководство в бъдеще ще бъдат насочени в обновяване на целия комплекс, така че да се осигурят отлични условия за спорт и развиване на талантите на над 650 ученици в училището, посочи още директорът на училището.

Нели Стоянова благодари на Община Разград за подкрепата в усилията да се създаде най-добрата възможна среда за развитие на подрастващите.

Кметът Добрин Добрев пожела успех и поощри активността на училищната администрация в усилията да подобряват инфраструктурата на образователната институция. „Насърчавам ви да се обръщате към нас и занапред, а ние винаги ще търсим начини да бъдем полезни, защото всичко, което правим, е в името на учениците. Не само това, в случая спортната площадка е една от най-използваните и предпочитани места за спорт от гражданите на Разград, затова съм щастлив, че започваме нейното обновяване с общи усилия,” каза кметът.