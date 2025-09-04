Фестивалът "От Дунав до Балкана" събира над 1200 изпълнители в град Борово, област Русе

Повече от 1200 изпълнители ще участват в осемнадесетото издание на международния фестивал „От Дунав до Балкана“, който ще се проведе на 6 и 7 септември (събота и неделя) в град Борово, област Русе. Това съобщи за БТА Атанаска Иванова – секретар на читалище „Искра 1898“ в града. Заедно с Общината културното средище е организатор на музикалния форум.

Участниците идват от различни краища на България, като в програмата ще се включи и танцова група от Румъния. Те ще се изявяват и в двата фестивални дни на специална сцена, изградена на градския стадион.

Фестивалът ще бъде открит на 6 септември с празнично дефиле на участниците в народни носии, съпроводено от музика. В рамките на събитието ще бъде представена и изложбата „Местна кухня в четири сезона“.

Програмата във втория ден предвижда да бъде представен обичаят "Варене на бяла халва за Сирни Заговезни", който е носител на приза "Живи човешки съкровища" през миналата година.

Фестивалът ще бъде закрит с концерт на лауреатите.

БТА припомня, че в седемнайсетото издание "От Дунав до Балкана" през септември миналата година се включиха повече от 1600 изпълнители.