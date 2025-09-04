Състезания, песенен фестивал и концерти включва програмата на панаирните дни, организирани от Община Бяла Слатина

Състезания, песенен фестивал и концерти са част от програмата на панаирните дни, организирани от Община Бяла Слатина, съобщи за БТА зам.-кметът с ресор „Хуманитарна дейност и интеграция“ Боряна Петкова. По думите ѝ голяма част от събитията са традиционни, а новост тази година е участието на доц. Лъчезар Христов, който ще проведе занимание за ученици под надслов „Химията е магия“.

Празничните дни започват на 11 септември със спортно състезание за ученици от I до IV клас „Бързи, смели, сръчни“, песенен фестивал на клубовете на пенсионера и инвалида, както и изложба живопис, посветена на 80 години от рождението на белослатинския художник Кирил Гуцов. Тя ще бъде открита в галерията на културния дом. Колективите на НЧ „Развитие – 1892“ ще представят празничен концерт, а първата панаирна вечер ще завърши с участие на Иван Динов – Устата.

Тържествената церемония по повод Деня на Бяла Слатина ще се състои в събота, 13 септември, когато двама професори ще бъдат удостоени със званието „Почетен гражданин на Бяла Слатина“. В неделя, 14 септември, в храм „Света Параскева“ ще бъде отслужена празнична литургия и ще се раздаде курбан за здраве. Вечерната програма включва концерти на Братя Мангасарян, Алисия, Андреас и бенд.

За организацията на събитията съдействат общинските предприятия „Чистота и строителство“ и „Пазари и социални дейности“, както и местното читалище.

Панаирните дни на Бяла Слатина имат вече повече от дванадесетгодишна традиция.