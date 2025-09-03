За първи път Исторически музей – Петрич ще организира „Кино под звездите“

За първи път Исторически музей – Петрич организира инициативата „Кино под звездите“. Това съобщи за БТА Магдалена Шимова, експерт „Връзки с обществеността“.

Проявата ще зарадва жителите и гостите на града с шест вечери, посветени на седмото изкуство. В откритото пространство пред входа на музея ще бъдат представени едни от най-известните документални филми на годината, номинирани на престижния международен фестивал Master of Art.

Прожекциите започват на 5 септември от 20:30 часа с филма My Way. На 6 септември зрителите ще могат да гледат безплатно „Ван Гог – поети и любовници“.

„За първи път сме домакини на такова събитие. Това са филми, които не могат да се гледат никъде другаде. Чрез инициативата „Кино под звездите“ преобръщаме представите за това какво всъщност е документалното кино. Много хора смятат, че то е скучно и служи само за предаване на научна или друга информация. Оказва се, че това са филми, чрез които зрителят може да съпреживее и да навлезе в дълбочината на творчеството на тези артисти в периода, в който се оформя техният уникален стил. По този начин задаваме нова посока за мисленето на музея и разширяваме нашата дейност“, коментира Магдалена Шимова. Тя поясни, че са закупени общо осем филма. В рамките на шест фестивални дни – от 5 до 20 септември – на публиката ще бъдат представени шест от тях.