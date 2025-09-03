До 30 милиона лева ще е държавната гаранция за кредитиране на студенти и докторанти

До 30 милиона лева ще е размерът на държавната гаранция за кредити на студенти и докторанти през 2026 г., реши правителството. Целта на студентското кредитиране е разширяване на условията за достъп до виеше образование, като се дава възможност на граждани на Република България и от други държави, членки на Европейския съюз, граждани на държави от Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария, да кандидатстват за банков кредит. Това съобщи пресслужбата на Министерския съвет.

През следващата година обучаващите се в редовна форма 138 170 студенти и 2489 докторанти в 38 държавни висши училища и в 14 частни висши училища в страната ще имат възможност да се възползват от получаване на кредит. Държавата има сключени типови договори за кредитиране на студенти и докторанти с шест банки.

БТА припомня, че държавната гаранция за нови кредити за студенти и докторанти през 2023 г. беше до 40 милиона лева, реши тогава правителството. Държавата оказва подкрепа, като гарантира главниците и лихвите по задълженията на младежи, които нямат възможност да покрият разходите си за обучение и издръжка, съобщи тогава пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН). За периода от 1 септември 2010 г. до 31 декември 2022 г. са сключени общо 22 088 кредита на студенти и докторанти в общ размер на 159 437 697.39 лева.

