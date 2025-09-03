Изложбата представя новите попълнения в колекцията „Хербариум“ на Българския културен институт в Берлин

Изложбата „Културни номади“, която представя новите попълнения към колекцията „Хербариум“ в Българския културен институт в Берлин, ще бъде открита на 12 септември в 19:00 ч., съобщават от Art project depot в прессъобщение.

Експозицията показва как съвременните артисти се движат в тези променящи се културни пространства, превръщайки памет, лична история и национална идентичност в развиващи се художествени езици. Проследявайки артистичните мрежи отвъд политическите граници, проектът разкрива как културните номади създават нови перспективи за днешната социална, политическа и екологична реалност, допълват от екипа.

„Хербариум“ не е просто модел за изложби, а платформа за съхранение и обмен на идеи“, казва кураторът Ирина Баткова. „Уникалната ѝ структура позволява колекцията да расте органично, изграждайки мрежа за културен обмен, която свързва поколения, географии и артистични дисциплини“, посочва тя, цитирана в прессъобщението.

Според организаторите „Културни номади“ представя произведения, които обединяват различни художествени стратегии и провокират размисъл върху реалност, в която съществуват едновременно войни за територии и непрестанно развиващи се науки и технологии. „Тази противоречива същност на съвременния свят отваря нови пространства за артистични интерпретации и за дебат върху въпроса за нашата отговорност към бъдещето“, отбелязват още те.

Сред участниците са не само немски визуални артисти, но и творци от България, Австрия, Япония и Турция, които живеят в Германия, информират от екипа. Дагмар Шюрер, Егил Сьобьорнсон, Фабиан Фогл, Фани Спонг, Ханс Петер Кун, Иван Костолов, Иван Панталеев, Джунко Вада, Мариана Василева, Мари Лин Шпекерт, Марлене Барт, Марта Джурина, Мехтап Байду, Сибин Василев, Шифа Гиринджи, Вальо Ченков, Викенти Комитски, Виктор Петров, Зара Александрова и Зоран Георгиев са артистите, които участват в проекта.

Проектът в Българския културен институт в Берлин се осъществява в партньорство с Държавен културен институт към Министерство на външните работи.

/ТДЦ