Японският архитект Хирото Кобаяши, автор на екстериорния проект на българския павилион на Експо 2025, ще изнесе лекция в София

Лекция с участието на японския архитект проф. Хирото Кобаяши ще се състои на 11 септември от 18:00 ч. в зала 230 на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), съобщават организаторите.

Арх. Кобаяши, преподавател в Keio University и автор на екстериорния проект на българския павилион на Експо 2025 в Осака, ще представи своята визия за ролята на архитектурата в подкрепа на общностите и в баланс с природата.

Във втората част на събитието българският екип, създал интериора и цялостната концепция на павилиона, ще разкаже за работата и предизвикателствата около проекта. В състава му са архитекти, сценографи и дигитални артисти – арх. Мария Господинова, Искрен Кръстев, проф. д-р Мира Каланова, Страхил Йорданов, Марин Димитров и Марин Петков от MP-Studio.

След лекцията гостите и участниците ще чуят музикални изпълнения на Братя Владигерови и приятели.

Проявата е подкрепена от Камарата на архитектите в България, УАСГ, Посолството на Япония в България, Посолството на България в Япония, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

