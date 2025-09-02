Комисия от седем експерти ще определи номинациите за националната литературна награда "Елиас Канети"

Комисия от седем експерти ще определи на 4 септември (четвъртък) номинациите за националната литературна награда "Елиас Канети" в Русе през тази година. Това съобщиха от общинската управа в крайдунавския град.

БТА припомня, че с престижната награда се удостояват български автори в областта на белетристиката и драматургията за съвременни творби, публикувани и реализирани за първи път в последните две години, които кореспондират с духа и идеите на космополитния писател-хуманист Елиас Канети.

В 7-членния състав на комисията тази година са поканени да участват литературният историк и теоретик проф. д.ф.н. Пламен Дойнов, проф. д.ф.н. Клео Протохристова - литературен историк и теоретик, проф. д.ф.н. Пенка Ангелова - председател на международното дружество "Елиас Канети", доц. д-р Велислава Донева - преподавател по литература в Русенския университет, Теодора Димова - писател и драматург, номинирана за наградата "Елиас Канети" през 2021 г., Крум Гергицов - театрален историк и критик, Косьо Станев - представител на Постоянната комисия по култура и религиозни въпроси при Общинския съвет, както и представител на Община Русе.

Общо 65 предложения от 14 български издателства са постъпили за участие в 11-ото издание на Националната литературна награда "Елиас Канети" в Русе. От тях 62 са в раздел "Белетристика", а три в раздел "Драматургия". Сред авторите, които участват в конкурса, са Георги Господинов, Захари Карабашлиев, Здравка Евтимова, Димитър Шумналиев, Владимир Зарев, Александър Секулов, Иван Станков, Алберт Бенбасат, Юрий Рахнев, Чавдар Ценов, Паулина Георгиева, Николай Терзийски, Радослав Бимбалов, Бойко Илиев.

Победителите ще бъдат обявени на тържествена церемония, организирана от Община Русе в навечерието на Деня на народните будители. Тя ще се състои на 31 октомври и със специалното участие на проф. Пенко Господинов - актьор и преподавател в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов".

Наградата "Елиас Канети" е учредена от Община Русе и от международното дружество "Елиас Канети" през 2005 г. по повод на 100-годишнината на родения в крайдунавския град световноизвестен писател нобелист. Призът се присъжда на всеки две години. На победителите се връчва статуетка, диплом и парична награда - 5000 лева в раздел "Белетристика" и 2000 лева за "Драматургия".

БТА припомня, че първият носител на наградата е Константин Илиев за романа "Поражението". През 2007 г. призът печели Алек Попов с "Черната кутия". Две години по-късно победител е Ивайла Александрова с романа "Горещо червено", а през 2011 г. - Галин Никифоров с "Къщата на клоуните". Милен Русков печели приза през 2013 г. с романа "Възвишение". Големият победител през 2015 г. е Христо Карастоянов с романа "Една и съща нощ". Милен Русков получи приза през 2017 г. за втори път - за романа "Чамкория", а през 2019 г. победител бе Рене Карабаш за романа си "Остайница". Носител на голямата награда през 2021 година бе проф. Иван Станков - за книгата "Вечерна сватба", а през 2023 г. - Костадин Костадинов за книгата "Ловецът на пеперуди".