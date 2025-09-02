Бойко Илиев издава своите режисьорски тетрадки в почти 400 страници

Бойко Илиев издава своите режисьорски тетрадки в книга, в почти 400 страници, съобщават издателите от „Труд“.

„Смятам се за човек, който не се нуждае от специално внимание. Често ме хваща срам, когато някой реши да ме хвали за нещо... Мисля, че нямам нужда от това... Но с напредването на годините човек все по-често се обръща назад. Каква следа е оставил?... Има ли я?... Няма ли я?...“. С тези думи започва книгата си режисьорът, актьор и продуцент Бойко Илиев, и рисува чрез своите записки пътя си в театъра – било то независим, или държавен.

„Театърът, както знаем, се случва тази вечер, тук и сега, както обичат да пишат театроведите, и никога няма да се повтори. Всеки миг от театралното представление е уникален. Може би зрителите също го разбират, защото продължават да идват в нашите прашни, неуютни зали, много често студени... Идват... (вероятно търсят мига красота, който да уловят и да пренесат поне за кратко вкъщи или на улицата). Този миг – човечност, топлота, вълнение, любов, така нужен на всички ни, и макар прекрасно да знаем, че всичко се ражда и умира на сцената, и само там, пак се връщаме, за да попаднем отново в онази приказка от детството, към която цял живот се стремим...", пише режисьорът.

В „Режисьорските тетрадки на един трийсет и пет годишен старец" са публикувани фрагменти от тефтерите на Бойко Илиев, както и драматизациите на някои от неговите спектакли „Обикновена лудница“, „Антиутопия от изолатора `2020“, „Момичето, което открадна Айфеловата кула“, „Робин Худ – принцът на разбойниците“, „Нежна е нощта“, „Пълнолуние“.

Бойко Илиев е роден на 29 юли 1955 г. в София. През 1989 г. създава първия частен театър у нас – „Диалог”, на който е директор и режисьор. В периода 1989–1991 г. специализира във ВИТИЗ театрална режисура при проф. Гриша Островски. През 1991 г. е режисьор в Монтана, през 1996 – в Пазарджик, 2000 – в Младежкия театър. От 2006 г. е режисьор на свободна практика. Създава продуцентската къща “Евро диалог”. Поставял е спектакли в почти всички български театри, сред които Народния театър, Националната опера и балет, Националния музикален театър, „Българска армия”, „София”, „Зад канала”, Сатиричния театър, „Театър 199”, НАТФИЗ. През 2014-2024 г. създава и ръководи „Нов театър НДК“. През 2005 г. завършва в НБУ кино и телевизионна режисура. Негови постановки са гостували в Европа и Америка. Сценарист и продуцент е на документални и игрални филми. Участва като актьор в над 15 български игрални филма с режисьори Иван Ничев, Гриша Островски, Иван Андонов. Автор е на художествено-документални филмови поредици, продуцент и режисьор е в документалното и игралното кино. Баща на режисьора Ники Илиев.

/ДД