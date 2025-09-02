Изложението „Алея на книгата“ ще се проведе от 8 до 14 септември в София

Изложението „Алея на книгата“ ще се проведе от 8 до 14 септември и ще бъде разположено по продължението на булевард „Витоша“ и в парка пред НДК в София, съобщават организаторите от асоциация „Българска книга“.

Официалното откриване на събитието ще бъде на 8 септември в 11:00 часа.

Програмата предвижда в седем поредни дни да се осъществят срещи с автори, представяния на книги, четене на детски приказки и прожекции на филми.

В шестдесет и една шатри изложението на открито събира над 100 български издателства, представящи своите най-нови, интересни и търсени заглавия.

Събитието е част от Културния календар на Столична община за 2025 г.

/ТДЦ