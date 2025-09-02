Възпитаниците от три арт школи в Хасково участваха в пленер, посветен на празника на града

Възпитаниците на трите детски арт школи в Хасково взеха участие в пленер, посветен на празника на града – 8 септември.

В пространството пред галерия „Форум“ децата и учениците от художествените формации „Пастело“, с ръководители Даниел Русев и Калина Чакалова, „Дъга“ при Младежки център -Хасково и „Колорит“ при читалище „Заря-1858“, с ръководител Веселина Делчева, рисуваха пред погледа на минувачите.

Арт изявата се провежда за трета поредна година непосредствено след пленера, на който участват утвърдени художници от Хасково и страната.

Професионалистите и бъдещите художници всяка година рисуват по определена от организаторите тема, която тази година е „Хасково – цветна палитра“.