Община Априлци обявява дарителска кампания за създаване на музей на местните история, традиции, бит и култура

Община Априлци обявява дарителска кампания за създаване на музей, съобщи за БТА Надя Берова, младши експерт „Туризъм, култура и спорт“ към местната администрация.

„Започваме една специална инициатива – да създадем музей, който ще разказва за историята, традициите, бита и културата на нашия край. Вярваме, че с общи усилия можем да съхраним живата памет на Априлци и да я предадем на следващите поколения“, разказа Берова.

Ще се приемат исторически артефакти, автентични оръдия на труда, снимки, документи, дрехи и предмети от бита. Дарените експонати ще бъдат приемани в Информационния център на Община Априлци и след това ще бъдат съхранявани в специално подредена стая. Всеки дарител ще получава свидетелство за дарение, а експонатите ще бъдат представени в специална експозиция със съпътстваща информация.

В сградата на Народно читалище „Светлина – 1894 г.“ вече е подредена малка музейна сбирка, свързана с историята на града. Идеята на общината е тя да бъде обогатена чрез създаване на историческа, етнографска и археологическа секция. След увеличаване броя на експонатите ще се обмисли възможността за разполагане на бъдещия музей в отделна сграда, добави Берова.

Тя изрази надежда, че догодина, когато се навършват 50 години от обявяването на Априлци за град и 150 години от избухването на Новоселското въстание – чийто център в Ловешко е именно Априлци, – планинският град ще има собствен музей.