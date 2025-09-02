Подробно търсене

Третото издание на SoAlive Music Conference & Festival ще се състои между 14 и 17 октомври

Третото издание на SoAlive Music Conference & Festival ще се състои между 14 и 17 октомври
Третото издание на SoAlive Music Conference & Festival ще се състои между 14 и 17 октомври
Третото издание на SoAlive Music Conference & Festival ще се състои между 14 и 17 октомври, визия – организатори
София,  
02.09.2025 09:44
 (БТА)

Третото издание на SoAlive Music Conference & Festival ще се състои между 14 и 17 октомври 2025 г. Събитието отново ще събере водещи професионалисти, артисти и ключови фигури от цял свят, за да продължи мисията си – да бъде мост между талантите на Балканите и глобалната музикална сцена, коментират организаторите. 

Тази година участват Глен Микалеф – европейски комисар по справедливост между поколенията, младежта, културата и спорта, и Роб Гарза от дуото Thievery Corporation, който ще изнесе специална лекция.

За първи път в България ще се проведе и WINCON – Worldwide Independent Network Conference, глобалната среща на независимата музикална индустрия, исторически момент, който превръща София в център на световната независима сцена и събира на едно място водещи лейбъли, мрежи и лидери от цял свят, коментират от екипа на събитието. Организатор е Асоциацията на независимите музикални издатели и продуценти.

Програмата на SoAlive обединява конференция, фестивал и бизнес срещи, с участието на редица фигури в музикалния  бизнес. Сред тях са представители на YouTube, Bandcamp, TikTok, както и лейбъли – Universal Music Group, Beggars Group (Адел, The Prodigy, Radiohead, Queens of the Stone Age, The Strokes), Partisan Records (Cigarettes After Sex, Fontaines D.C.), Domino Records (Arctic Monkeys, Franz Ferdinand), SubPop (Nirvana). Очакват се музикални журналисти, супервайзъри и агенти, сред които носителят на „Еми“ – Томас Голубич, тур мениджърът на Depeche Mode – Дарил Бамонте, критикът на Rolling Stone – Дейвид Фрике, Анна Гаца – главен редактор на музикалната медия Pitchfork, както и имена, стоящи зад фестивали като Primavera Sound, Exit, Colours of Ostrava, Electric Castle, Roskilde Festival, Mad Cool и EFG London Jazz Festival.

Свързани новини

15.11.2024 13:09

SoAlive Music Conference става част от проекта за млади професионалисти New Faces

Проектът New Faces се завръща за третото си издание, като отваря врати за новото поколение таланти. „С включването на България, в лицето на музикалната конференция и фестивал SoAlive, инициативата се разширява извън региона на бивша Югославия, обединявайки млади професионалисти от целия Балкански полуостров“, информират от SoAlive.
12.09.2024 13:13

SoAlive Music Festival представя над 30 групи и изпълнители от Балканите

SoAlive Music Festival представя на живо над 30 групи и изпълнители от България и Балканите, в рамките на музикалната конференция SoAlive, от 2 до 4 октомври 2024 г. в София. Музикантите показват своето творчество на живо освен пред широката публика, но и пред ключови фигури от музикалната индустрия, допълват организаторите.
04.07.2024 15:16

SoAlive Music Conference се завръща в София от 2 до 4 октомври

SoAlive Music Conference (SAMC) се завръща в София от 2 до 4 октомври, за да продължи своята мисия – да бъде мост между музикалните таланти на Балканите и лидерите на музикалната индустрия в световен мащаб, съобщават организаторите.
13.10.2023 12:22

Изпълнители от България и региона правят концерти пред продуценти от цял свят

Избрани групи и изпълнители от България и целия балкански регион ще имат възможност за първи път да представят своето творчество на живо, пред продуценти, представители на големи лейбъли, звукозаписни компании, разпространители на съдържание и други ключови фигури от музикалната индустрия. Инициативата е част от програмата на международната музикална конференция SoAlive Music Conference (SAMC) – на 19, 20 и 21 октомври в София и носи името SoAlive Showcase Festival, съобщават органиаторите.

