Третото издание на SoAlive Music Conference & Festival ще се състои между 14 и 17 октомври 2025 г. Събитието отново ще събере водещи професионалисти, артисти и ключови фигури от цял свят, за да продължи мисията си – да бъде мост между талантите на Балканите и глобалната музикална сцена, коментират организаторите.

Тази година участват Глен Микалеф – европейски комисар по справедливост между поколенията, младежта, културата и спорта, и Роб Гарза от дуото Thievery Corporation, който ще изнесе специална лекция.

За първи път в България ще се проведе и WINCON – Worldwide Independent Network Conference, глобалната среща на независимата музикална индустрия, исторически момент, който превръща София в център на световната независима сцена и събира на едно място водещи лейбъли, мрежи и лидери от цял свят, коментират от екипа на събитието. Организатор е Асоциацията на независимите музикални издатели и продуценти.

Програмата на SoAlive обединява конференция, фестивал и бизнес срещи, с участието на редица фигури в музикалния бизнес. Сред тях са представители на YouTube, Bandcamp, TikTok, както и лейбъли – Universal Music Group, Beggars Group (Адел, The Prodigy, Radiohead, Queens of the Stone Age, The Strokes), Partisan Records (Cigarettes After Sex, Fontaines D.C.), Domino Records (Arctic Monkeys, Franz Ferdinand), SubPop (Nirvana). Очакват се музикални журналисти, супервайзъри и агенти, сред които носителят на „Еми“ – Томас Голубич, тур мениджърът на Depeche Mode – Дарил Бамонте, критикът на Rolling Stone – Дейвид Фрике, Анна Гаца – главен редактор на музикалната медия Pitchfork, както и имена, стоящи зад фестивали като Primavera Sound, Exit, Colours of Ostrava, Electric Castle, Roskilde Festival, Mad Cool и EFG London Jazz Festival.

/ДД