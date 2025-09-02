Днес е поклонението пред поета и преводач Кирил Кадийски

Поклонението пред Кирил Кадийски ще се състои днес, 2 септември, от 11 ч. в столичния храм „Свети Седмочисленици".

Големият поет и преводач си отиде от този свят на 31 август, съобщиха от издателство "Колибри" в неделя на страницата си във Фейсбук.

"Съкрушителна вест ни споходи в последния ден на август. Напусна ни нашият приятел и съмишленик Кирил Кадийски – поет и преводач с мощен, извънмерен талант; прозорлив есеист, публицист, преподавател, общественик с будна съвест и парлив език", се казва в публикацията на издателството.

Кирил Кадийски е роден на 16 юни 1947 г. в с. Ябълково, Кюстендилско. Автор е на книги с поезия и есеистика, сред които „Поезия“ (1995), „Съчинения в три тома“ (1997), „Вечеря в Емаус“ (2000), „Черепът на Йорик и други стихотворения“ (2004), „Съчинения в пет тома“ (2007), „Поезия/Прози“ (2013, 2015), „Поезия“ (2014, 2019).

Превел е на български произведения на френски и руски поети като Вийон, Ронсар, Юго, Бодлер, Верлен, Рембо, Маларме, Верхарн, Аполинер, Сандрар, Лермонтов, Тютчев, Бунин, Блок, Волошин, Маяковски, Манделщам, Пастернак.

През 2018 г. Университетското издателство „Св. Климент Охридски” публикува книгата му „За поезията“, съдържаща неговите лекции по теория и практика на поезията и поетическия превод, четени през последните години в Софийския университет. През 2022 г. издателство „Колибри“ събра в един том сонетите на поета. През пролетта излезе от печат и поетическият сборник „Звездна каторга. Новата Герника“ със сонети и други стихотворения.

"Колибри" издаде тритомно издание „Антология на френската поезия (IX - XXI в.)“ на Кадийски. Първата книга съдържа стихотворения от трубадурите до Артюр Рембо и символистите, във втората са представени френските поети от Емил Верхарн до Гийом Аполинер и Блез Сандрар, а в третата са включени творби от Сен-Джон Перс до съвременната поезия.

Книги на Кадийски са издадени във Франция, Испания, Италия, Гърция, Сърбия, Румъния, Република Северна Македония. Носител е на награди като „Иван Франко“ (Украйна), „Голямата европейска награда“ (Румъния), „Сичевски визии“ (Сърбия), „Макс Жакоб“ (Франция) - за цялостно творчество, „Артур Лундквист“ (Швеция-България), националната награда за превод през 2011 в Италия. За тритомника на Молиер през 2013 г. получава Специалната награда на СПБ, а през 2014 г. – за „Антология на руската поезия XII-XXI в.“

Специален брой на Revue Lettres, посветен на Кирил Кадийски, обхваща стотици страници студии и есета за поета на проф. Пиер Брюнел от Френската академия, поета от Република Северна Македония Влада Урошевич, Пиер Остер, Ален Ланс, Ан Даймонд, уредника в Лувъра Жан-Доминик Рей.

Кадийски е кавалер на френския „Орден за изкуство и литература“, член-кореспондент на френската Академия за поезия „Маларме“, член на международната академия „Монмартър в Европа“, почетен гражданин на „Монмартърската република“, отбелязват от "Колибри".

