Литературните дни в Златоград ще обединят Пловдивската и Търновската съвременни книжовни школи, съобщи журналистът Ефим Ушев

Кореспондент на БТА в Смолян Христина Георгиева
Традиционните Литературни дни предстоят в Златоград, съобщи Ефим Ушев. Снимка: Христина Георгиева
Смолян,  
01.09.2025 18:18
 (БТА)

Предстоящите Делюви празници ще бъдат предшествани от традиционните Литературни дни, които се провеждат в Златоград. Това съобщи за БТА журналистът и писател Ефим Ушев.

Литературните дни имат корени от 80-те години на 20-и век, но след прекъсване бяха възстановени, допълни Ушев. Той припомни, че е учредена литературна награда на името на писателя Станислав Сивриев, родом от Златоград. „Тази година сме обединили в Литературните дни два творчески центъра – Пловдивската и Търновската книжовни школи, ако можем да ги наречем така“, каза писателят.

Литературният критик Елка Димитрова ще представи книгата на Антон Баев „Мария от Охрид“, а писателят Радослав Радев от Великотърновския университет ще представи книгата на Сава Василев „Сгодяване с Мария“.

„Литературните дни продължават в Златоград и това ни отвежда към общата национална култура. Не можем да живеем само с история – колкото и да издаваме своите книги, трябва да бъдем свързани с духовната култура на България“, каза Ефим Ушев. Той допълни, че в рамките на Литературните дни ще бъде проведен и разговор за тенденциите и проблемите в съвременната българска проза, както и за преподаването на литература в училищата. „Това е смисълът на тези литературни дни – да бъдем актуални, но и свързани с времето си“, посочи Ушев.

/ХК/

Списание ЛИК

В допълнение

