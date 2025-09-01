Около сто културни събития годишно предлага на своите посетители музей „Чудомир“ в Казанлък, каза директорът Добрина Матова

Около сто културни събития годишно предлага на своите посетители Литературно-художественият музей (ЛХМ) „Чудомир“ в Казанлък, посветен на живота и делото на известния художник, писател – хуморист, краевед и общественик Димитър Чорбаджийски. Това каза директорът на музея Добрина Матова, която беше гост на представянето на новия брой на списание ЛИК „130 години организиран туризъм в България“.

В културния афиш са включени както концерти и изложби, така и премиери на книги и други събития, така че всеки жител и гост на града може да припознае мястото като свое и да намери нещо интересно за себе си, посочи тя.

Музеят е включен в списъка на 100-те Национални туристически обекта под номер 91.

ЛХМ „Чудомир“ е единственият по рода си в страната, а решение за създаването му е взето веднага след кончината на твореца и през 1979 година вече е факт, посочи Матова. „Музеят съчетава в себе си двете уникални дарби на Чудомир – както с перото, така и с художническата четка“, посочи тя. В културния институт има както галерия, в която са изложени негови творби, така и две експозиционни зали, в които може да се видят свидетелства за жизненият и творчески път на автора. „Четвъртата зала представя един друг уникален творец – художничката Мара Чорбаджийска, която е и съпруга на Чудомир“, допълни Добрина Матова. Тя подчерта, че Мара Чорбаджийска е една от 50-те най-известни художнички в страната в началото на 20-и век. По думите й това е човек, за когото доскоро се е говорело твърде малко, а „сред приоритетите на екипа на музея е образът на Мара да излезе от сянката на известния и съпруг“. В тази посока се работи активно, като през 2025 г. е издаден и първият албум на художничката.

В двора на ЛХМ „Чудомир“ се намира и къщата, в която творецът е живял със своята съпруга, която също е на разположение за посетители.

Добрина Матова подчерта, че освен творец, Димитър Чорбаджийски е и деен общественик, той е дългогодишен директор на Исторически музей „Искра“ в Казанлък, включвал се е във всичко, което е касаело града. „Няма нещо в Казанлък, до което той да не се е докоснал и това ни дава изключителни поводи за гордост“, отбеляза тя. Директорът благодари на Българската телеграфна агенция за възможността да представи дейността на културния институт.

Тя напомни още, че всяка година, съвместно с Община Казанлък и фондация „Чудомир“, музеят организира и едноседмичните Чудомирови празници, чиято цел е както да популяризират творчеството му, така и да обогатяват знанията за него.