Културният туристически продукт на България има нужда от повече целенасочена реклама, каза Галина Миткова, и.д. директор на "Двореца" в Балчик

Културният туристически продукт на България има нужда от повече целенасочена реклама, каза временно изпълняващата длъжността директор на Държавно културен институт и център "Двореца" в Балчик Галина Миткова по повод представянето на новия брой на списание ЛИК, посветен на 130-годишнината от началото на организирания туризъм в страната.

По думите й Асоциацията на специалистите по комуникация в общините са направили целенасочено изследване на интернет страниците и социалните приложения на повечето от културни институти в страната и са на мнение, че трябва да се поработи малко повече, за да се покаже туристическия продукт в една по-добра светлина.

“Не че към него няма интерес. Това, което виждам за около месец в Балчик, е, че туристопотокът е доста голям, целенасочено биваме предпочитана дестинация и тази година се отчита повишен брой както като посетители, така и във финансово изражение. Културен институт “Двореца” предлага не само билетче като посещение, но и различен тип изживявания. Това означава, че интересът го има, но ние като представители на културните институти, на музеите, на галериите може да подобрим рекламата, за да бъдат наши гости тези, които все още не намират магията на туристическия туризъм”, каза още тя.

В Националния пресклуб на БТА в Добрич гостуваха също директорът на Художествената галерия в Добрич Недко Недков и художникът Наско Атанасов, който сподели, че неговият плакат „Кълбо от емоции“ може да бъде видян в новия брой на списание ЛИК.

Като представител на Художествената галерия Недко Недков се съгласи с това, че е необходима цялостна и обобщена реклама на културните институти. “Благодарен съм, че сме включени в тази среща и че сме част от 100-те национални обекта. Това ни помага при всички случаи, тъй като освен като една от най-големите галерии в България, сме институт, който има нужда от по национално представяне, отдалечени сме малко или много от София и другите центрове в България и ни помага близостта до морето. Разчитаме на туристи, които лятото посещават Черноморието и нашия обект, но смятам, че имаме нужда от цялостно представяне на културните ни продукти, които ние произвеждаме и представяме”, добави той.

От януари 2024 г. списание ЛИК е със свободен достъп. Всички броеве от неговото възстановяване през 2022 г. до днес могат да бъдат изтеглени в електронен формат от интернет страницата на БТА. Августовският брой на тема „130 години организиран туризъм в България“ можете да откриете на следния линк – https://www.bta.bg/bg/lik-magazine/59.