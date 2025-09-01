Къщата музей „Димитър Пешев“ в Кюстендил е единственият музей в България, посветен на спасяването на българските евреи, каза историкът доц. Ангел Джонев по време на представянето на августовският брой на списание ЛИК, озаглавен „130 години организиран туризъм в България“. Той гостува в пресклуба на БТА в града.

През 2002 г. , след като е поставен паметникът на Димитър Пешев в центъра на Кюстендил, посланикът на Държавата Израел в България Емануел Зисман лансира идеята да започне изграждането на къщата музей. Доцент Ангел Джонев посочи, че по това време домът на Пешев все още е съществувал, но бил в тежко физическо състояние. Тогава Община Кюстендил снема плановете и решава да го построи наново в района на Художествената галерия „Владимир Димитров – Майстора“. Строителните дейности отнели няколко месеца и на 25 октомври 2002 г. домът на спасяването на българските евреи е официално открит. В последствие музейните специалисти в града провъзгласяват дата 25 октомври за ден на Българо-израелското единство. Открита е постоянна експозиция, която през 2003 г. по случай 60-тата годишнина от спасяването на българските евреи е модернизирана.

„Постоянната експозиция, която сега може да бъде посещавана в къща музей Димитър Пешев е от 2013 г. В нея се разказва за участието на кюстендилци в спасяването на евреите“ поясни доц. Джонев. По думите му първоначално идеята е била да се спасяват евреите в Кюстендил, но в последствие се разраства и се превръща в акция по спасяването на българските евреи от нацистките лагери на смъртта.

Историкът припомни, че събитията се развиват през март 1943 г., когато местните евреи са известени, че предстои техното депортиране извън пределите на страната и Асен Суичмезов, Владимир Куртев и Иван Момчилов потеглят за София заедно с народния представите Петър Михалев. На 9 март 1943 г. те се срещат с Димитър Пешев в неговия апартамент и стигат до решението въпроса да бъде поставен пред изпълнителната власт и премиера Богдан Филов. Премиерът отказва срещата и те се виждат с министъра на вътрешните работи Петър Габровски, който по това време е пряко отговорен за съдбата на българските евреи. „Акцията е успешна. В крайна сметка всички действия, които са предприети от властта за депортация на евреите, са отменени и на 9 март 1943 г. в Кюстендил вече се знае, че няма да бъдат вдигнати евреите, което на другия ден става новина и в останалата част от страната“, допълни доц. Джонев.

Експозицията разглежда еврейският въпрос и праведниците Асен Суичмезов, Иван Момчилов, Владимир Куртев, Петър Михалев и техният водач Димитър Пешев.

Къщата музей „Димитър Пешев“ е един от 100-те национални туристически обекта в България.

От януари 2024 г. списание ЛИК е със свободен достъп. Всички броеве от неговото възстановяване през 2022 г. до днес могат да бъдат изтеглени в електронен формат от интернет страницата на БТА. Августовският брой на тема „130 години организиран туризъм в България“.



