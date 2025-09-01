Архиерейска литургия беше отслужена в Богословския факултет на Софийския университет от Варненския митрополит Йоан

На 1 септември, когато Православната ни църква чества празника на преподобния Симеон Стълпник и началото на индикта - на църковната нова година, в Богословския факултет (БФ) на Софийския университет "Св. Климент Охридски" бе отслужена тържествена света литургия от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан. Това съобщиха от Българската патриаршия.

Митрополит Йоан съслужи със ставрофорен иконом Стефан Стайков - председател на църковното настоятелство при академичния параклис, със ставрофорен иконом Михаил Михайлов, с протойерей д-р Сава Кокудев, със свещеник Христо Асенов - ефимерий на академичния параклис, и с дякон Георги Нейчев. Песнопенията бяха изпълнени от студенти и преподаватели в Богословския факултет, водени от доц. д-р Любомир Игнатов.

"Традиция е в началото на църковната нова година да започнем с молитва, защото всички, които живеем в светата Църква, разбираме, че вярваме или не вярваме, искаме или не искаме, живеем живота си в светата литургия и чрез нея ние носим отпечатъка на homo liturgicus. Друг е въпросът обаче, когато става дума за редицата изпитания, пред които е поставен човекът и за всички онези предизвикателства, които животът предлага в различно време, на различно място. И гледайки нашата настояща жалка действителност, виждаме, че тези предизвикателства са повече от хубавите неща и, че светата Църква, като чадолюбива майка на всяко време е призовавала своите чеда, както и се е грижела за тях", каза в словото си митрополит Йоан пред академичната общност и новопостъпилите студенти в задочна форма на обучение, които днес започват своите лекции.

"Човек, преминал през тази сграда (Богословския факултет), носи печата на свети Климент. Лесно се критикува и лесно се съди, защото не виждаме себе си. Много по-лесно е да видим чуждите грехове и чуждите недостатъци, обаче когато опре въпросът да видим себе си и да се борим със себе си - там сме напълно загинали, ако не е Божията благодат на помощ и ако не е онова велико учение на светата Църква", каза още митрополит Йоан. Той допълни, че центърът на нашия живот, като християни, е Спасителят Иисус Христос "към, Когото сме се прилепили още от своето кръщение".

Митрополит Йоан предаде архипастирския благослов и поздрав на българския патриарх Даниил, като пожела на преподавателите и на студентите да имат успешна година в усърдие и старание за придобиване на новите знания. Митрополитът призова студентите винаги да четат Свещеното Писание, както творенията на светите отци и богослови.

"Молитствам от Бога много здраве. Имате нашето уважение, имате нашето съдействие във всяко отношение", каза още в словото си митрополит Йоан.

От името на академичната общност доц. д-р Ивайло Найденов - декан на Богословския факултет на Софийския университет, благодари на митрополит Йоан за неговото духовно наставничество и грижа, които той проявява към БФ, както и изрази надежда настъпването на новата академична година да бъде успешна и ползотворна.

Официалното откриване на академичната 2025/2026 учебна година ще се случи на 1 октомври с архиерейска света литургия в академичния параклис "Св. Климент Охридски" на Богословския факултет, съобщават от Българската патриаршия.