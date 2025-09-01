Подробно търсене

Космическият телескоп "Джеймс Уеб" откри планетообразуващ диск с необичайна структура

Елена Христова
Космическият телескоп "Джеймс Уеб" откри планетообразуващ диск с необичайна структура
Космическият телескоп "Джеймс Уеб" откри планетообразуващ диск с необичайна структура
Основното огледало на космическия телескоп "Джеймс Уеб". Снимка: АП/Chris Gunn/NASA via AP, File
Вашингтон,  
01.09.2025 08:50
 (БТА)

Астрономи от Стокхолмския университет, Швеция, са открили с помощта на космическия телескоп "Джеймс Уеб" протопланетен диск с необичаен химичен състав, пише "Сайънс дейли". 

Откритието преобръща традиционните теории за планетарната химия и формирането на планети.

Изследването, публикувано в сп. Astronomy and Astrophysics, описва диск, чиито вътрешни области, където могат да се образуват подобни на Земята планети, са "шокиращо" богати на въглероден диоксид. За сметка на това липсва  обичайното изобилие от водни пари.

"За разлика от повечето дискове в близост до нас, където преобладава водната пара, този обект се оказа богат на въглероден диоксид. Там има толкова малко вода, че е почти незабележима", казва ръководителката на изследването Джени Фредиани.

Според учените толкова висока концентрация на въглероден диоксид не се вписва в стандартните модели на еволюцията на протопланетните дискове. Вероятно обяснение може да бъде въздействието на мощно ултравиолетово лъчение както от самата звезда, така и от съседните масивни звезди в областта на звездообразуване NGC 6357, където се намира обектът.

Направено в звездообразуващ регион, пропит от радиация, откритието подсказва, че космическата среда може драстично да променя съставките, които оформят планетите. 

"Нашето откритие показва как екстремните радиационни среди могат да променят градивните елементи на планетите. Тъй като повечето звезди, а вероятно и планети, се формират в подобни условия, е важно да вземем това предвид, когато изучаваме разнообразието от атмосфери и обитаемостта на други светове", посочват изследователите. 

Учените са открили и редки изотопни отпечатъци на въглероден диоксид, които могат да помогнат за разрешаването на загадките около произхода на метеоритите и кометите в нашата Слънчева система.

Космическият телескоп "Джеймс Уеб" по-рано откри доказателство за нова планета.

/ТС/

Списание ЛИК

Свързани новини

15.08.2025 10:57

Астрономи извадиха екзопланетата Трапист-1d от списъка с потенциални двойници на Земята

Астрономи са извадили Трапист-1d от списъка с потенциални двойници на Земята, след като нови наблюдения с космическия телескоп "Джеймс Уеб" са показали, че екзопланетата няма атмосфера, подобна на земната, пише сайтът Спейс, позовавайки се на публикация в сп. "Астрофизикъл джърнъл".
17.07.2025 11:31

Астрономи наблюдаваха раждането на слънчева система

Астрономи наблюдаваха най-ранните етапи от раждането на планети около звезда - процес, подобен на този, при който се е формирала нашата Слънчева система, предадоха АФП и Асошиейтед прес, като цитираха проучване, публикувано в изданието “Нейчър”.
13.06.2025 09:51

Телескопът "Джеймс Уеб" откри планети в различни ранни стадии на развитие

Космическият телескоп "Джеймс Уеб" е наблюдавал две големи планети в различни ранни стадии на развитие - едната с атмосфера, изпълнена с облаци от прах, а другата - обградена от диск от материя, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:24 на 01.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация