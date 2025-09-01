Васил Симитчиев представя видеоинсталацията си „Пиета“ в галерия „Академия“

Васил Симитчиев представя най-актуалната си видеоинсталация „Пиета“ в галерия „Академия“ на Националната художествена академия (НХА). Тя ще бъде открита днес, 1 септември, и може да бъде разгледана до 3 септември, съобщават домакините на събитието.

„Българският скулптор със световно признание работи през последните няколко години над творбата и сега е готов да я покаже пред публика в най-подходящото за реализацията й пространство“, казват от екипа.

По думите им „Пиета“ е своеобразна авторефлексия към заобикалящото ни настояще както в глобален, така и в личен план. Без да акцентира върху конкретни събития или директни асоциации, Симитчиев пресъздава усещане за сякаш наближаващ апокалипсис. Инсталацията може да се възприеме и като коментар върху разпада на цивилизационните ценности, познати ни до днес.

„Противопоставяйки иконичния образ на произведението „Пиета“ на Микеланджело Буонароти с пламъците от бурно горяща клада, Васил Симитчиев създава въздействаща и пленителна визуална сцена, която може да бъде обобщена с думите на автора: „Изкуството е винаги нещо друго“, казват от НХА.

Васил Симитчиев е роден на 25 юни 1938 г. в София. През 1962 г. завършва „Монументална скулптура“ в Художествената академия в София в ателието на проф. Любомир Далчев. В България работи в областта на декоративно-монументалната скулптура. От 1975 г. живее и твори в Швеция. Работи в областта на пърформанса и видеоинсталацията. Получава известност с концептуалните си проекти, част от които намират реализация в монументален мащаб. „Стъкленият кей“ (1985 г.) и „Мостът“ (1996 г.) категорично го налагат като силна творческа индивидуалност с европейски мащаб.

Художникът е носител на наградата за култура на гр. Малмьо, Швеция за 1982 г. През 2022 г. получава званието „Доктор хонорис кауза“ на Националната художествена академия в София. През същата година реализира и мащабна ретроспективна изложба в Националната галерия, „Квадрат 500“.

/ВСР