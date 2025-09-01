Подробно търсене

Пропускането на закуската увеличава риска от счупвания на костите, установиха учени

Христо Кьосев
Пропускането на закуската увеличава риска от счупвания на костите, установиха учени
Пропускането на закуската увеличава риска от счупвания на костите, установиха учени
Костните фрактури се свързват от учени със системното пропускане на закуска сутрин. Снимка: AP Photo/Rick Bowmer, Pool
Токио,  
01.09.2025 22:00
 (БТА)

Закуската често се определя като най-важното хранене за деня, а ново проучване потвърждава, че това важи особено за здравето на костите, пише ЮПИ.

Според изследване, публикувано в четвъртък в Journal of the Endocrine Society, хората, които пропускат закуската, са по-изложени на риск от счупвания на костите, причинени от остеопороза.

„Открихме, че пропускането на закуска и късните вечери са свързани с повишен риск от остеопороза“, заяви водещият изследовател д-р Хироки Накаджима от Медицинския университет Нара в Япония.

„Тези нездравословни хранителни навици често се съчетават с други рискови фактори, свързани с начина на живот, като физическа неактивност, тютюнопушене и недостатъчен сън“, добави той.

За проучването изследователите анализирали здравни досиета и данни от прегледи на над 927 000 души в Япония на възраст над 20 години. Те търсели връзки между начина на живот и риска от фрактура на бедрото, ръката или крака вследствие на остеопороза.

Резултатите показват, че пропускането на закуска увеличава риска от счупване с 18%, тютюнопушенето — с 11%, а късното хранене — с 8%.

Комбинацията от пропускане на закуска и късни вечери повишава риска от остеопороза и фрактури на костите до 23%.

„Тези резултати показват, че предотвратяването на остеопороза и фрактури изисква не само здравословни хранителни навици, но и цялостни усилия за подобряване на начина на живот“, обясни Накаджима.

Хората, които пропускат закуска, обикновено приемат по-малко витамин D и калций, което показва, че хранителните дефицити също допринасят за риска от остеопороза.

„Нашето изследване потвърждава, че остеопорозата е заболяване, свързано с начина на живот. Все пак са необходими допълнителни изследвания, за да се проучи по-подробно влиянието на късните вечери върху костния метаболизъм и за разработване на препоръки относно закуската и вечерята“, обобщават учените.

/ХК/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:12 на 01.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация