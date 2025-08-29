Ретроспективна изложба на Мария Здравкова ще бъде открита на 1 септември в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ в Шумен

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Шумен Антоний Димов
Ретроспективна изложба на Мария Здравкова ще бъде открита на 1 септември в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров".
Шумен,  
29.08.2025 15:14
 (БТА)

Ретроспективна изложба на художничката Мария Здравкова ще бъде открита на 1 септември в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ в Шумен, съобщиха от Дружеството на шуменските художници на фейсбук страницата си.

Куратор на изложбата е Галина Богомилова. В експозицията са включени картини от различни периоди от творческия път на Мария Здравкова. Те са предоставени от сина й Александър Алексов, допълват от Дружеството на художниците в Шумен.

На откриването на изложбата ще бъде представен и каталог с картини на Мария Здравкова от фонда на Художествена галерията „Елена Карамихайлова“, издаден със съдействието на Общински фонд „Култура“ на Община Шумен, съобщиха във фейсбук от Художествена галерия „Елена Карамихайлова“. 

Писателката Виолета Кънчева каза за БТА, че на откриването на изложбата пред публиката ще говори проф. Младен Енчев, а спомени за Мария Здравкова ще разкаже Кънчева.

Както БТА съобщи, през 2015 г. във Второ основно училище „Д-р Петър Берон" бе организирано представяне на книгата „Алманах за малки и големи“ на Виолета Кънчева и Мария Здравкова.

