Археолози от Варшавската експедиция изнесоха презентации в посетителския център „Нове“ край Свищов

Археолози от Варшавската експедиция изнесоха презентации пред студенти по археология в посетителския център на римския военен лагер „Нове“ край Свищов, съобщиха от Историческия музей в града.
Проф. Инга Глушек от Университета „Николай Коперник“ в Торун, Полша, представи различните типове трапезна керамика от римската епоха.
Д-р Паулина Комар от Варшавския университет говори за амфорите от римската епоха и късната античност.
Д-р Джузепе Кампители от Университета в Киети и Пескара, Италия, запозна студентите със съвременни методи за измерване в археологията.
БТА припомня, че миналата година с научна конференция във Варшава бе отбелязан 65-ият археологически сезон на обекта „Нове“.
