НАТФИЗ с три нови стратегически партньорства в подкрепа на студентите и културния сектор

Нa 28 август Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ сключи три меморандума за сътрудничество с организации от сферата на творческите индустрии – онлайн платформата за артисти и бизнеси ОТТО, фондация за античен театър „Огнян Радев“ и най-голямата мрежа за разпространение на късометражно кино - Кинематограф.

Тези партньорства са насочени към укрепване на връзката между подготовката в Академията и професионалната среда и предлагат реални възможности за студентите на НАТФИЗ да развиват умения, да натрупват опит и да изграждат мрежа от контакти в културния сектор.

Със споразумението с платформата ОТТО се поставя началото на сътрудничество, което ще осигури на студентите достъп до професионални обяви, кастинги и проекти. Планират се и съвместни кастинг уъркшопове, лекции и семинари, насочени към усъвършенстване на практически умения и ориентиране в реалната арт среда. Партньорството ще създаде условия за създаване на контакти между студенти, преподаватели и професионалисти от различни области на изкуството.

С фондация „Огнян Радев“ беше подписан документ за дългосрочно сътрудничество, насочен към съвместно развитие на образователни и изследователски проекти в областта на театъра, киното, новите технологии и интердисциплинарните практики в изкуствата. В рамките на партньорството се предвижда участие на студенти и преподаватели на НАТФИЗ в международния фестивал за професионални и младежки антични театри EX MACHINA.

Подписаният меморандум с Кинематограф цели предоставянето на възможности за практика, професионални контакти и публична изява на студентите чрез участие в проекти и инициативи. В рамките на сътрудничеството се предвижда включване на студентски филми в програмата на платформата, провеждане на уъркшопове и майсторски класове, както и съвместни кампании за насърчаване на интереса към късометражното кино.

Подписването на тези три меморандума е поредна стъпка към разширяване на реалните и разнообразни възможности за изява и професионално израстване на младите творци и част от дългосрочната стратегия на НАТФИЗ за изграждане на устойчиви партньорства между академичната общност и творческите индустрии.

(Информацията е публикувана без редакторска намеса и на основание договор за партньорство между Българската телеграфна агенция и Националната академия за театрално и филмово изкуство)

/КБ