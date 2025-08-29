Днес започва „Хоталич рок фест“ 2025

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов
Керана и космонавтите откриха Хоталич рок фест 2024. Снимка: Кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов
Севлиево,  
29.08.2025 12:15
 (БТА)

Днес край Севлиево започва "Хоталич рок фест", който ще се състои в два дни при едноименната средновековна крепост. Тази година участие ще вземат общо осем групи и изпълнители, съобщават организаторите на събитието.

На 29 август на сцената ще се качат Bazooka Giganta. След тях публиката ще се наслади на изпълненията на Hammerhead и Svetlyo & The Legends. Вечерта ще завърши с енергичното участие на Tornado, които обещават да разтърсят крепостта и да подарят на феновете незабравими емоции.

Вторият фестивален ден започва с Йордан Петев и Live Bang. След тях сцената ще превземат Renegat, които ще подгреят публиката за новаторите от Odd Crew. Кулминацията на музикалния рок вулкан ще бъде с легендите от Б.T.Р.

Фестивалът „Хоталич“ се провежда ежегодно от 2017-а насам. И тази година достъпът до феста е напълно безплатен, подчертават организаторите.

Организаторите са предвидили безплатна къмпинг зона за гостите, но местата са ограничени - за приблизително 30 палатки. 

Община Севлиево ще осигури безплатен транспорт до крепостта "Хоталич" за рок фестивала.

/ВБ/

