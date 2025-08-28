Пловдивчанин вдъхновява с историята си в документален филм за деца и младежи в неравностойно положение

Пловдивчанин вдъхновява с историята си в документалния филм „Не една мечта“ – за деца и младежи в неравностойно положения. 33-годишният Александър е настанен в преходно жилище, в Пловдив. Но той мечтае да пътува и неуморно рисува гарите по света. Докато един ден решава да сбъдне мечтата си, като си нарисува билет – толкова истински, че дори го качват на влака в Пловдив, разказват от екипа на продукцията.

Това е една от историите в лентата на режисьора Боряна Николова. Тя преплита съдбите на деца и младежи в неравностойно положение с тези на хората, които ги подкрепят. Филмът е базиран на разказите от първо лице на деца и млади хора в центровете на социалната организация „Соник старт“.

Присъствието в „Не една мечта“ на Скилър, Моисей, Кристиян Милатинов, момичетата от Viva и Яна Николова носи посланието на човечността, на способността на хората да се свързват отвъд предразсъдъци и етикети, коментират от продукцията, чиято премиера в София бе вчера вечерта.

Филмът е продуцентски дебют за доц. д-р Офелия Кънева – икономист, социолог и общественик с интереси в областта на изкуството със социална кауза. Не отдавна тя бе куратор на „Дневниците на светлината“ - изложба на фотографски портрети на хора с психични разстройства. Оператор е Калоян Божилов. Музиката към филма е на Славчо Николов, китаристът на „Б.Т.Р.“ и „Фондацията“.

