Според драматурга Юри Дачев „Бай Ганьо Европейски“ отговаря на въпросите кои сме, как се позиционираме в света и по какво се различаваме

Музикалната комедия „Бай Ганьо Европейски“ е опит да се отговори на въпросите кои сме, как се погаждаме със света и в какво се разминаваме, каза на пресконференция драматургът и режисьор на постановката Юри Дачев. Постановката е премиерното заглавие на Великотърновския театър за новия творчески сезон.

Юри Дачев е автор на либретото по мотиви на книгата „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“ на Алеко Константинов.

Идеята възникна, когато видях снимка на Ганьо Сомов - казанлъшки търговец, прототип на Бай Ганьо, каза Дачев. „Видях, че това е един много приличен мъж, елегантно облечен за времето си, нищо общо нямащ с онзи мустаклия с пояс, в който са втъкнати мускалите, когото познаваме от една известна карикатура“, каза Юри Дачев. По думите му Сомов е бил мъж със светски обноски, но в никакъв случай затънал в атмосферата на полуориенталския бит. Същевременно творбата на Алеко е изградена върху разкази на студенти, учили в Европа, които са там преди Бай Ганьо и го посрещат. Което означава, че някои от децата на Бай Ганьо, като събирателен образ, са отишли в Европа преди него, и са намерили своето място, ползвайки вероятно някои от хватките на Бай Ганьо. Като драматург ми беше интересен този неразработен диалог между младите, живеещи в Европа българи и този Бай Ганьо, който е тръгнал към Европа, каза Дачев и допълни, че това е разказ за това колко са неразделни и днес Ганьо и неговите наследници, отдавна стъпили в Европа. Заложените философски въпроси са вплетени в една весела, атрактивна постановка, в която съществена част е и музиката на композитора Марек Дяков.

Композиторът добави, че в музикалната концепция е вложил елементи от българската музикална култура и западноевропейската класическа музикална традиция. По думите му те не са противопоставени, а са на едно поле, където живеят съвместно, самодопълват се и звучат хомогенно и единно. „Това е музикална естетика, която е подбудена не само от характера на персонажите, заложени в либретото, а и лично творческо търсене“, каза Дяков. Това е предизвикателство за всички участници в спектакъла, защото е съвсем нов музикален материал, който ръководи едно цялостно драматургично действие.

Преди години сюжетът е свързван музикално с гротескната сюита „Бай Ганьо“ на Веселин Стоянов, но сега се ражда едно ново произведение, с нови партитури, което е много вълнуващо, каза диригентът Георги Патриков. В звученето на симфоничния оркестър умело са вплетени български народни инструменти – кавал, гайда и гъдулка, които се редуват и преплитат със симфоничните тембри, за да създадат силен драматургичен контраст, добави той.

В образа на Бай Ганьо зрителите ще видят и чуят баса Пламен Кумпиков. Според него не винаги в живота на един артист се явява шанса да участва в създаването на ново произведение. Със сигурност зрителите ще видят една нова интерпретация на Бай Ганьо – първо весел и забавен, след това тъжен, носталгичен, но с усмивка към всичко, каза Кумпиков.

Проектът е одобрен и финансиран в края на миналата година от Министерството на културата и оттогава е започнала активната работа, в която са се включили музикалният и театралният отдел на Музикално драматичния театър „Константин Кисимов“, което прави постановката мащабна и с дълъг творчески живот на сцена, уточни директорът на театъра Васил Вълчев.