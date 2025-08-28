Със слово на Георги Тошев и поетично-музикална композиция днес се откриват 67-ите „Яворови дни“ в Поморие

За 67-и път днес в Поморие ще бъдат открити традиционните поетични празници „Яворови дни“. Програмата до 31 август включва постановки, изложби, литературни премиери, рецитали и националния рецитал-конкурс, съобщават организаторите от Народно читалище „Просвета 1888“ и Община Поморие.

Официалното откриване ще се проведе надвечер при паметника на Пейо Яворов с слово на Георги Тошев и поетично-музикалната композиция „Сянката на мъж и сянка на жена“ в изпълнение на Сияна Алексиева и Янко Лозанов. Вечерта ще продължи с театралния спектакъл „Легенда за Калиакра“ на сцената на читалище „Просвета 1888“.

В първия ден ще бъде открита и документалната изложба „Българийо, аз всичко тебе дадох…“, посветена на 175-годишнината от рождението на Иван Вазов.

На 29 август програмата включва представяне на проекта „Памет“ на издателство „Книгомания“ от Георги Тошев, изложбата живопис „Любен Зидаров 1923–2023“ в градската художествена галерия „Дечко Стоев“ и прожекция на филма „Подир сенките на думите“ на Ема Константинова и Георги Тошев.

В събота започва първият кръг на националния рецитал-конкурс, а вечерта ще бъде представен новият роман на Владимир Зарев „И аз слязох“ с музикалния съпровод на Ема Тороманян и Александър Стайков.

Финалният ден на 31 август включва втория кръг на националния рецитал-конкурс и концерт с връчване на наградите от конкурса за поезия „От заник слънце озарени, алеят морски ширини…“ на сцената на Летен театър „Яворов“. В концерта ще участват младите музиканти от Националното училище за музикални и сценични изкуства „Проф. Панчо Владигеров“ в Бургас – Никол Георгиева, Яна Праматарова и Димитър Иванов.