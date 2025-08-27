Възпитаниците на "Арт" школата в Шумен спечелиха награди в Международния фестивал на изкуствата "Утринна звезда"

Възпитаниците на "Арт" школата към Центъра за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс (ЦПЛР-ОДК) "Анастас Стоянов" - Шумен се завърнаха от участие в XVIII издание на Международния фестивал на изкуствата (МФИ) "Утринна звезда", провел се от 18 до 25 август в курортния комплекс "Златни пясъци", съобщиха от ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“.

В продължение на седем дни младите художници рисуваха на морския бряг по темите "Морски пейзаж" и "Част от мен...". Всеки ден на фестивалната сцена бе представена програма от индивидуални и групови изпълнения от България, Румъния, Русия и Украйна в разделите за музикално, танцово, театрално и цирково изкуство. Част от съпътстващата програма на фестивала бе и посещение на XXIII Международно биенале на графиката Варна.

Диплом Gold Winner, както и плакет "Утринна звезда" на "Арт" школа към ЦПЛР-ОДК "Анастас Стоянов" Шумен присъди жури с председател Елена Костадинова. Наградата включва ваучери за участие в Арт лагер, гр. Банско и МФИ "Утринна звезда" през 2026 г.

Специална награда на журито за най-впечатляваща рисунка бе връчена на деветокласничката Стефания Хаджииванова. Отличени с първа награда са Диляна Димитрова, Стефания Хаджииванова и Емили Димитрова. Втора награда бе присъдена на Еда Ферханова, Александра Йорданова, Пламена Неделчева, Станислав Стоянов, Даяна Василева, Полина Арнаудова, Ахмед Несрин. Носители на трета награда са Никол Арнаудова, Дуйгу Джелил, Изабел Димитрова, Симона Цветанова, Серкан Ердалов. Участието на "Арт" школата във фестивала се осъществи с подкрепата на Община Шумен и Общински фонд "Култура", допълниха от ЦПЛР-ОДК "Анастас Стоянов".

Както БТА съобщи, колективна изложба "Май в изкуството" бе организирана в Художествена галерия "Елена Карамихайлова". В експозицията със свои произведения участваха над 50 възпитаници на "Арт" школата към ЦПЛР-ОДК "Анастас Стоянов" - Шумен, с ръководител Теменуга Христова.