Джаз фестивалът в Кнежа има за цел да създаде база за културен туризъм в града, каза артистичният му директор Искра Цанкова

Провеждането на „Джаз в парка“ в Кнежа от Общината и читалището има за цел да да създаде база за развитие на културния туризъм в града. Ние нямаме особени природни забележителности и по този начин искаме да привлечем хора в Кнежа в края на август, в рамките на панаирните дни. Това каза за БТА артистичният директор на фестивала и секретар на местното читалище „Борба 1896“ Искра Цанкова.

Тя припомни, че традициите да се слуша джаз в Кнежа не са от скоро, не са и свързани само с фестивала, а имат своите по-далечни корени. Джазът е част от програмата на Международния фестивал на аматьорския театър, който е имал девет издания в Кнежа.

„На всяко издание през всичките девет години имаше съпътстващи прояви – джаз концерти, майсторски класове. Така се създаде една културна традиция сред общността ни - на почитателите на джаз музиката“, допълни Цанкова.

Първото издание на джаз фестивала в Кнежа е през май 2023 г. Тогава финансирането е по линия на Национален фонд "Култура". От миналата година фестивалът вече е с международно участие, като се финансира и подкрепя от Община Кнежа.

Тазгодишното издание на “Джаз в парка” ще обедини изпълнения на четири джаз формации, творчески работилници за деца и младежи, арт базар на традиционни занаяти и изкуства, съпътстващи концертни програми, джем сешън и изложба на местни художници.

Акцент на фестивала е участието на Рей Джелато и група „Гигантите“ от Великобритания. Гости на сцената ще са и изпълнителите от „Септето Сантягуеро“, Куба, които идват за първи път в България.

Част от програмата е и участието на формацията Hot klub the Plovdiv - Христо Минчев (контрабас), Момчил Ангелов (китара), Петър Койчев (китара) и Любомир Толумбаджиев (цигулка). Те ще се представят с Весела Морова в концерта Petit Fleur. В селекцията на програмата от български джаз изпълнители на фестивала са включени и Даниела Белчева квартет с инструменталистите: Милен Кукошаров (пиано), Михаил Иванов (контрабас) и Димитър Семов (барабани).

Ще бъде дадена възможност за изява и на млади изпълнители.

На въпроса какво е за нея джазът, Искра Цанкова отговори категорично: „Джазът за мен е свобода и импровизация. Джаз музикантите и вокалите са сред най-добрите изпълнители, защото, за да можеш да импровизираш и да си свободен в музиката, трябва да имаш много добра база“.

„Мелодичният джаз за мен е лежерен и мек като кадифе, предизвиква сетивата да изпитват удоволствие и наслада. Затова и в Кнежа фестивалът се прави в парково пространство, което предизвиква именно такива усещания“, допълни артистичният директор на фестивала.

"Джаз в парка" е на 28 и 29 август на откритата сцена в парк „Ахтирка“, с вход свободен.