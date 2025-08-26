Европейската комисия обяви три конкурса за третото издание на Фестивала на Новия европейски Баухаус

Европейската комисия обяви началото на три конкурсни процедури за третото издание на Фестивала на Новия европейски Баухаус, което ще се проведе в Брюксел от 9 до 13 юни 2026 г., съобщи пресслужбата на Европейската комисия.

Фестивалът се организира на всеки две години. Целта на инициативата Нов европейски Баухаус е чрез зеления преход да допринесе се промени, които да подобрят начина и качеството на живот на европейците.

Сред акцентите в третото издание на фестивала през 2026 г. е трансформиращата сила на демократичното участие в създаването на по-приобщаващи и устойчиви общности. Събитието ще покаже как гражданите и местните власти могат да играят активна роля в създаването на своята среда, с особен акцент върху достъпното жилищно настаняване като ключов компонент на демократичното участие, посочват организаторите.

Поканите за изразяване на интерес се отнасят до три компонента от програмата на фестивала: панаирът - изложба, която представя проекти, подкрепящи ценностите на Новия европейски Баухаус; фестивалът, който съчетава култура, изкуство и забавление; както и сателитни събития, отразяващи с ценностите на Новия европейски Баухаус, които ще бъдат организирани независимо в Брюксел, в цяла Европа и извън нея.

Крайният срок за подаване на предложения онлайн е 30 септември 2025 г. за панаира и фестивала и 31 декември 2025 г. за сателитните събития.

Инициативата за Нов европейски Баухаус е свързана със Зелената сделка на ЕС и има за цел да я превърне в осезаема промяна по места, която да подобри ежедневието на гражданите чрез устойчиви решения за трансформиране на застроената среда и начина на живот към по-добро в рамките на зеления преход, като съчетава устойчивост с добър дизайн, който се нуждае от по-малко въглерод. Същевременно тя прави тези решения приобщаващи, достъпни и на достъпни цени за всички, като същевременно зачита разнообразието от места, традиции и култури.

Новият европейски Баухаус, обявен в рамките на Европейската зелена сделка от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен в речта й за Състоянието на съюза през 2020 година, се създава с участието на хиляди граждани и организации от Европа и света, посочват организаторите.

Европейската комисия публикува специален доклад за състоянието на инициативата през 2024 г., в който се прави равносметка на постигнатото и се обобщават основните факти и цифри.

Българският проект „Паркът” (Concrete to Culture) на фондация „Колективът” спечели отличие на миналогодишното, четвърто издание на наградите „Нов европейски Баухаус" през месец април в Брюксел. Както БТА писа, церемонията се състоя в рамките на второто издание на Фестивала на Новия европейски Баухаус от 9 до 13 април в Юбелпарк в Брюксел. Българският проект стана подгласник в направление „Нов европейски Баухаус за шампиони" на категория „Възстановяване на чувството за принадлежност". Проект на българската фондация "Колективът" бе отличен и през 2023 г.

Българската телеграфна агенция е партньор на Европейската комисия за Новия европейски Баухаус и за Фестивала.