Габрово посвещава седмица на джаза в края на август

Международна седмица на джаза се организира в Габрово от 25 до 28 август. Това съобщиха организаторите от Народно читалище „Будителите-2017“ - Габрово. Те посочват, че събитието е резултат от амбицията на читалището, бизнеса, местната общност и местната администрация.

Организаторите съобщават, че събитието ще припомни мястото на Габрово в родната джаз традиция с приноса на забележителния музикант Манол Цоков, основал в града първия следвоенен джаз клуб в страната преди 60 години и Международния Диксиленд парад през 1983 г. Маестрото вече не е сред живите, но децата, израснали покрай него, продължават делото му. На двама от тях – джаз вокалистите Весела Морова и Цветомир Цанков, са поверени лекториите в първите два дни на фестивала, посочват организаторите.

Седмицата на джаза ще открият Павел Цонев & Бенд (Вероника Гочева – вокал, Павел Цонев – бас китара, Георги Белчев – пиано, Виктор Христов – барабани). Павел Цонев е джаз пианист, който се завръща у дома, за да предаде опита си и в момента е вокален педагог в училището за музикални и сценични изкуства в Стара Загора, съобщават организаторите.

Във втората фестивална вечер града ще огласи Lady G трио с джаз класики като Dream a Little Dream и суинг от времето на Ела Фицджералд, Дюк Елингтън и Нат Кинг Кол. Музиката на триото Джорджия Павлова, Илко Градев и Стоил Иванов, със специалното участие на Стефан Косев, е жива и танцувална, казват организаторите и съветват посетителите да са с удобни обувки за танц.

На 27 август Габрово ще посрещне легендата на британския суинг Рей Джелато и неговия бенд The Giants, допълват от Народно читалище „Будителите-2017“. Музикантите връщат интереса към винтидж джаз и суинг ерата, като добавят модерно звучене. Джаз певецът и тенор саксофонист, който гостува на най-авторитетните джаз фестивали по света, ще се качи на сцената на централния площад „Възраждане“, където ще се вихрят и танцьорите от Линди Хоп – Русе. В ретро атмосферата ще се впише и изложение на автомобили от ерата на суинга, посочват организаторите. Денят на големия концерт ще започне с весел джаз за деца, ще продължи с церемониален марш по централната улица „Радецка“ в града и ще събере на едно място деца, които ще „рисуват джаз“.

Преди Рей Джелато ще свири най-успешната норвежка суинг диксиленд група, вдъхновена от златната епоха на Ню Орлиънс. Създадени в Лондон, обиколили най-големите джаз сцени в Европа, момчетата от Swing’it Dixieband ще преобразят сцената в духа на Великия Гетсби от 20-те години на миналия век, казват организаторите от читалището.

Фестивалната програма в последната вечер предлага среща с изследователя на джаза у нас Владимир Гаджев. Той ще представи книгата си "История на забавната и танцова музика в България" и ще прожектира архивни филми за първите джаз фестивали по света. Честта да закрият музикалното събитие се пада на гостите от Stigma Swing Dixie Band (Гърция), чието развитие е пряко свързано с Габрово и Манол Цоков още от 80-те години на миналия век. Джазмените от град Коринт на полуостров Пелопонес са първият ансамбъл в Гърция с ориентация към ранния джаз – избор, напълно повлиян от Суинг дикси бенд Габрово, гостувал за първи път в Гърция през 1987 година, посочват организаторите. Музикантите ще почетат ментора си и ще сложат точка на това първо издание на Седмицата на джаза в Габрово, чиито организатори търсят съпричастност сред местната общност и заявяват амбициите си да надградят започнатото след дългогодишната пауза в международните джаз изяви, казаха от читалище „Будителите-2017“.