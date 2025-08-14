Млади актьори представиха във Вършец пиесата „Убийство по сценарий“

Млади актьори от трупата „Звездите на Вършец“ представиха в курортния град пиесата „Убийство по сценарий“ от Патрик Грийн и Джейсън Пицарелло. Постановката беше по повод празника на курорта, минералната вода и Балкана и със свободен вход.

„Убийство по сценарий“ е комедия-фарс, проследяваща случващото се в провинциален театър. В началото актьорите репетират пиеса, но внезапно намират мъртъв режисьора, когото всички мразят заради заядливия му характер и високите изисквания към тях и към персонала в театъра. Непозната дама се представя за детектив, който разследва убийството и пред нея всички взаимно се обвиняват, като се завързват различни заплетени и комични ситуации, разказват организаторите.

Режисьори на пиесата са Борислав Борисов и Цветана Горки, музикалното оформление е на Мони Костадинова. В ролите са Александър Димитров, Рафаела Паскалева, Александър Трайков, Мирослав Иванов, Христомира Иванова, Магдалена Георгиева, Биляна Янева и Златомира Димитрова, които са ученици в Средно училище „Иван Вазов“ във Вършец.