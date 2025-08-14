Концерти, детско шоу и спортни мероприятия са в програмата за 56-ата годишнина от обявяването на Гълъбово за град

Концерти на изпълнители от различни жанрове, детско шоу и спортни мероприятия са предвидени в празничната програма по случай 56 години от обявяването на Гълъбово за град. Това съобщават от местната администрация на своята официална страница в социалната мрежа Фейсбук. Традиционно празничните дни ще се състоят в последните дни на август.

Събитията започват на 25 август в местния Дом на културата „Енергетик“, когато е предвидена среща разговор с оперната певица Маргарита Карагьозова със съпътстващ концерт на музикална студия „Кара“ и приятели. В следващия ден жителите и гостите на Гълъбово са поканени на два концерта. Първи на сцената на Младежкия център ще излезе Александър Колев, познат от формата „Гласът на България“, а след него публиката ще чуе Тони Димитрова.

На 28 август в афиша е обявено детско шоу с „Веселяците“, а след него е четвъртият концерт от празничната програма – на поп-фолк певеца Меди. Празнично веселие с народен оркестър „Славяни“ пък е насрочено за 29 август.

Спорт и музика са предвидени от Община Гълъбово за 30 август. Тогава Невена Цонева ще изнесе концерт в Младежкия център, а на стадион „Христо Ботев“ в града ще се изиграе приятелски футболна среща за ветерани. Празничната програма на Гълъбово ще завърши на 31 август с Републикански турнир по борба за деца, който е в памет на Еньо Тодоров.

БТА припомня, че м.г. празничната програма на Община Гълъбово предложи концерти на Орлин Горанов, представяне на различни автентични народни носии от Гълъбовския край, забавления за децата и др.