Български филми ще бъдат прожектирани на открито в Ловеч

Община Ловеч организира „Дни на българското кино на открито“ от 20 до 22 август на площад „Тодор Кирков“. Всички прожекции са с вход свободен и ще започват в 21:00 часа, съобщават от общинската администрация.

Първия ден – 20 август, зрителите ще гледат „Триумф“ с режисьори Петър Вълчанов и Кристина Грозева. В главните роли са Мария Бакалова, Маргита Гошева, Юлиан Вергов, Юлиан Костов, Станислав Ганчев, Иван Савов. Продукцията разказва как след падането на комунизма в началото на 90-те години на миналия век секретна работна група от високопоставени офицери от българската армия, ръководена от ясновидка, започва да копае дупка в търсене на мистериозен артефакт, който ще донесе окончателния триумф.

На 21 август е прожекцията на филма „Клас 90“ на режисьора Бойко Боянов. В главните роли са Любомир Нейков, Людмила Митева Даскалова, Роберт Янакиев, Георги Златарев, Катрин Йене, Параскева Джукелова, Биляна Петринска, Надя Конакчиева, Елена Атанасова, Стефка Янорова, Стефан Денолюбов, Юлиaн Вергов. Филмът разказва за съученици, завършили гимназия през 1990 г., които празнуват годишнина от получаването на дипломите си в малък хотел в планината. Очакваният купон, на който да си спомнят младостта, за много от тях се превръща в изненадващо преживяване – на повърхността изплуват стари и нови травми, които ги преследват и спъват в живота. Общата картина на техните различни съдби, несбъднатите им мечти и настоящи цели, отразяват бурните години, последвали падането на Берлинската стена, отбелязват организаторите.

На 22 август зрителите ще могат да гледат филма на Ники Илиев „Без крила“, като в главните роли влизат Наум Шопов, Леарт Докле, Иван Иванов, Стeфани Обадяру, Параскева Джукелова, Башар Рахал. Лентата е разказ за живота на Михаил Христов – параолимпийски световен шампион на дълъг скок. От момента, в който губи двете си ръце при инцидент с електрически ток и взима решението да се занимава професионално със спорт. Филмът проследява личната му борба както на психологическо ниво, така и на физическо. Михаил минава през редица трудности – и в спорта, и в личните отношения с родителите си, треньора, момичето, в което се влюбва и най-вече защото не може да приеме това, което му се е случило. Но става шампион, изобретател на нов вид протези и мотивационен говорител.

БТА припомня, че миналата година жителите и гостите на Ловеч имаха възможност да видят трилъра „Борсови играчи“, драмата „Диада“ и „Пулсът на танца“.