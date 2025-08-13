Старозагорската опера ще гостува с гала концерт на „Огняново класик фест“

Държавна опера – Стара Загора ще представи гала концерт по време на „Огняново класик фест“ на специално изградена сцена в комплекс „Алексов“. Организаторите са подготвили и специална детска програма, съобщават от пресцентъра на културната институция.

Празничната вечер на 23 август ще предложи подбрани популярни арии, дуети, ансамбли и инструментални произведения от оперната класика на открито. На сцената ще излязат солистите Тамара Калинкина, Деси Стефанова, Борис Тасков, Момчил Караиванов, Стоян Буюклиев и Иван Кабамитов, заедно с оркестъра на Държавна опера – Стара Загора с концертмайстор Анна Иванова. Диригент ще бъде Виктор Крумов, а режисьор – Славчо Николов.

Концертът ще започне с жизнерадостната увертюра от „Сватбата на Фигаро“ на Моцарт. След това ще прозвучат арията на Калаф от „Турандот“, арията на Тоска от второ действие на едноименната опера на Пучини, както и дуетът на Зурга и Надир от „Ловци на бисери“ на Бизе. Публиката ще чуе и обичани арии и дуети от оперетите „Веселата вдовица“, „Джудита“ и „Страната на усмивките“ на Лехар, „Графиня Марица“ и „Царицата на Чардаша“ на Калман, както и италианските канцонети „Върни се в Соренто“ и „Неблагодарно сърце“.

Оркестърът ще изпълни „Обоят на Габриел“ по музика на Енио Мориконе от филма „Мисията“, а пианистката Мария Бориславова – студентка по класическа китара във Висшата музикална консерватория „Мусикене“ в Испания – ще представи Mariage d'Amour на Пол дьо Сеневил и две солови пиеси за китара.

В програмата е включена и „Аве Мария“ на Шуберт, посветена на 90-годишнината на храм „Успение Богородично“ в Огняново. Концертът ще завърши с „Наздравица“ от „Травиата“ на Верди.

За най-малките гости е подготвено забавно интерактивно представление „С ударните в час“, което ще ги запознае с разнообразни ударни инструменти – от вибрафон и глокеншпил до… камшик. В рамките на 40 минути децата ще чуят произведения като „Дяволски танц“, „Пиеса“, „Хоро стакато“ и „Китка народни ритми“.

Припомняме, че Старозагорската опера ще представи четири спектакъла край язовир "Копринка" на Празниците в Долината на тракийските царе, които ще се състоят в Казанлък от 29 август до 7 септември.