Момичета и млади жени са половината от пациентите с хранителни разстройства в Германия, сочи проучване

Броят на момичетата и младите жени, които получават болнично лечение заради хранителни разстройства в Германия, се е удвоил през последните 20 години — от 3000 случая през 2003 г. на 6000 през 2023 г., сочат правителствени данни, цитирани от ДПА.

Общият брой на всички хоспитализирани за хранителни разстройства остава относително стабилен — около 12 100 случая през 2023 г. спрямо 12 600 през 2003 г.

Момичетата и младите жени на възраст между 10 и 17 години съставляват почти половината (49,3%) от всички пациенти с хранителни разстройства, докато преди две десетилетия този дял е бил около 25%.

Най-често диагностицираното състояние през 2023 г. е анорексия невроза, която обхваща над три четвърти от всички случаи. Булимия невроза засяга 11% от пациентите.

По-голямата част от лекуваните са жени — 93,3% от всички болнични случаи през миналата година, в сравнение с 87,6% преди 20 години.

Средната продължителност на болничното лечение за тези заболявания се е увеличила и достига 53,2 дни през 2023 г. — най-високото ниво от 2003 г. насам.

През 2023 г. в Германия са починали 78 души заради усложнения, свързани с хранителни разстройства. Най-много смъртни случаи – 100, са регистрирани през 2008 г.