Документален филм на Клара Тасовска е изборът на Чехия за надпреварата за международен "Оскар"

Чехия избра документалната лента "Не съм всичко, което искам да бъда" (I'm Not Everything I Want to Be) на Клара Тасовска за разглеждане в категорията за най-добър международен филм на наградите "Оскар", съобщи "Варайъти".

Решението, взето след спорна надпревара, беше обявено от Чешката академия за кино и телевизия.

Документалният филм, базиран на нейни дневници и хиляди снимки, проследява живота на фотографката Либуше Ярцовякова. Лентата изобразява ъндърграунд движението в Чехословакия през 80-те години на миналия век, както и драматичното й бягство в Западен Берлин и модните фотосесии в Токио.

"Не съм всичко, което искам да бъда" имаше световна премиера на Берлинале миналата година, а тази година беше отличен с "Чешки лъв" за най-добър документален филм.

Чешката академия за кино и телевизия промени системата си за избор на кандидат за "Оскар" тази година, предизвиквайки недоволство. Организацията препоръча на членовете си да гласуват за друг от избраните три филма, което беше критикувано като "манипулативно" и "недемократично".

Крайният срок за подаване на заявки за участие на филми в международната надпревара за "Оскар" е 1 октомври. Краткият списък ще бъде обявен на 16 декември, като 15 международни филма ще бъдат подбрани за гласуване от членовете на американската Академия за кинематографично изкуство и наука. Имащите право на глас се ангажират да гледат и 15-те предложения.

Номинациите за "Оскар" ще бъдат обявени на 22 януари. Наградите на американската киноакадемия ще бъдат раздадени за 98-ми път на 15 март 2026 г.