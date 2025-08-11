Чудотворната икона на Св. Богородица - "Златна ябълка“, ще бъде в Хасково в навечерието на Успение Богородично

Пловдивският митрополит Николай ще донесе в Хасково иконата на Света Богородица, наричана "Златна ябълка", за поклонение в навечерието на Успение Богородично, съобщиха от пресцентъра на Община Хасково.

Смятаната за чудотворна икона от храма в асеновградския квартал "Горни воден“ ще бъде изложена за поклонение на 13 август от 18:00 часа в катедралния храм на хасковска духовна околия "Успение на Пресвета Богородица".

След внасянето на реликвата в храма, митрополит Николай ще възглави празнична вечерня с Молебен канон на Пресвета Богородица. Тя е част вечерните архиерейски богослужения през Богородичния пост. В Хасково иконата идва след поклонение в Сопот и Пазарджик, показва информация на сайта на Пловдивскана митрополия.

За последно тази година в региона на Хасково иконата на Света Богородица - "Златна ябълка" беше посрещната на 14 март в храм "Св. Преображение Господне" в Ивайловград.

В областния град Хасково вярващите се поклониха пред лика на Божията майка на 13 август миналата година. През 2024 година иконата беше донесена в Хасково и през април. Вярва се, че иконата лекува жените от безплодие и помага при много детски болести.