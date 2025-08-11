Изложба за 40-ата годишнина на аудио-визуалния спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина“ се подготвя във Велико Търново

Туристическият информационен център във Велико Търново събира фотографии за изложба, посветена на 40-ата годишнина на аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина“ на Царевец, съобщиха от общинския пресцентър. Новата експозиция ще проследи пътя на проекта – от първите чертежи и строителни кадри, през откриването му до днешния му облик. Архивни и съвременни фотографии ще покажат как спектакълът еволюира през годините и продължава да впечатлява аудиторията.

Експозицията е отворена и към всеки, който желае да покаже свои снимки на спектакъла, посочват организаторите.

„Бъдете част от тази история! Изпратете свои авторски кадри на e-mail tic@velikoturnovo.info или в социалните мрежи на Туристически информационен център „Царевград Търнов“ и станете съавтори на юбилейната изложба“, обръщат се към фотографите от общинската туристическа агенция. Оттам припомнят, че аудио-визуалния спектакъл вече 4 десетилетия разказва историята на Второто българско царство през призмата на средновековната столица чрез синхрон между величествена музика, светлини и емоция. Хиляди представления и милиони зрители както от страната, така и от света, превръщат спектакъла в символ на старопрестолния град и истинска туристическа емблема на България.

БТА припомня, че на 5 септември Велико Търново ще отбележи юбилея не само с изложбата, но и със специална програма. За първи път в 40-годишната си история аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“ ще бъде представен с музика на живо. Концертът е част от оперния фестивал „Сцена на вековете“, който тази година също отбелязва 40 години от първите си представления и 10 години от превръщането си в летен оперен сезон.