В община Плевен училища и Центърът за работа с деца са одобрени за финансиране по програма на Министерството на образованието

В община Плевен десет училища и Центърът за работа с деца са одобрени за финансиране по Националната програма "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда". За това съобщават от пресцентъра на общинската управа.

По Модул 1 на програмата „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, по география и икономика, по технологии и предприемачество и за целодневна организация на учебния ден“, дейност „Модернизиране на училищната среда за ефективен учебен процес“, финансиране ще получат проекти на Математическа гимназия "Гео Милев" - 22 864 лв.; Средно училище (СУ) "Анастасия Димитрова" - 14 936 лв.; Спортно училище "Георги Бенковски" - 14 958 лв.; Професионална гимназия (ПГ) по мениджмънт и хранителни технологии - 14 967 лв.; ПГ по туризъм "Алеко Константинов" - 10 949 лв.; Основно училище (ОУ) "Христо Ботев" – село Пелишат - 14 394 лв.; ОУ "Св. св. Кирил и Методий" – село Ясен - 14 824 лв. и ОУ "Св. св. Кирил и Методий" – село Бръшляница - 14 149 лв.

По същия модул, но в дейност "Създаване на Център за хуманитарни науки", е одобрено проектното предложение на ОУ "Д-р Петър Берон" в Плевен. Финансирането е в размер на 34 948 лв.

Проектът на Центъра за работа с деца е одобрен за реализация по Модул 2 на програмата. Той е в направление технологии за занимания в школите по конструиране.

Както БТА съобщи, в област Плевен общо 14 училища са одобрени за участие в друга програма на Министерството на образованието и науката - "България – образователни маршрути“. Тя има за цел повече деца и младежи да се включват в ученическите екскурзии, а те да имат и много по-голяма образователна стойност.