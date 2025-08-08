Изложба под наслов "Дърворезба - Пантеле" откриват днес в Земен

Днес в Земен се открива изложба под наслов „Дърворезба – Пантеле“, част от празничната програма по повод Деня на града, който ще бъде отбелязан официално утре. Това съобщиха от общинската администрация.

Експозицията ще бъде подредена в сградата на Народно читалище „Светлина – 1924 г.“ и ще представи творби на майстори от Националното сдружение „Дърворезбари БГ“. Сред експонатите ще могат да се видят впечатляващи резбовани произведения, изработени с традиционни техники и съвременен артистичен усет.

Целта на изложбата е да запознае младото поколение и широката публика с един от най-ценните български занаяти – дърворезбата, и да насърчи интереса към ръчното творчество и съхраняването на културната идентичност.

Успоредно с изложбата, в пенсионерския клуб в града ще се проведат творческа работилница по дърворезба и открита демонстрация. Посетителите ще имат възможност да наблюдават на живо процеса на обработка на дърво и да се включат в създаването на резбовани изделия под ръководството на майсторите.

Изложбата и работилницата ще бъдат отворени за посетители и утре.

Честването на празника на Земен датира от 1909 година, когато на 9 август, деня на Св. Пантелеймон, е открита железопътната линия Радомир – Кюстендил, и за първи път влак преминава през гара Земен. Общинският съвет на тогавашното село Белово (старото име на Земен) взема решение всяка година на този ден да се провежда събор. Тази традиция се запазва и до днес, като съборът остава най-големият и най-популярният в региона. Наричан от местните „Пантеле“, той носи духа на обединението и празничността.

През 1925 година село Белово е преименувано на Земен, а от 1974 г. то получава статут на град и става административен център на община Земен в Пернишка област.

Тази година празникът ще бъде отбелязан с водосвет, музикална програма и тържествена заря.