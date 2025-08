Сръбската група Alogia и италианецът Фабио Лионе ще закрият „Грийн рок фест“ в Русе. Това съобщи Мария Атанасова, управител на едноименното сдружение, организиращо фестивала.

Те ще излязат заедно на сцената на площад „Свобода“ в крайдунавския град за 17-ото издание на музикалния форум на 21 септември.

Атанасова отбеляза, че Alogia е една от най-големите метъл групи в Сърбия и региона, с над 20 години история, шест албума, участие на най-големите фестивали и сцени, концерти с Whitesnake, Apocalyptica, Иън Пейс от Deep Purple, Savatage, Steelheart и др. Те са изнасяли концерт и със Симфоничния оркестър на Сръбската армия, под диригентството на легендата Войкан Борисавлевич.

Специален гост вокалист ще бъде един от най-разпознаваемите гласове в световната метъл музика - италианецът Фабио Лионе. Той е бил вокалист на Rhapsody / Rhapsody of Fire, Angra, Kamelot, Vision Divine, Labyrinth, AthenaXIX, Eternal Idol, както и в колаборация с актьора Кристофър Лий. Лионе има над 30 години на сцената, над 30 албума и повече от 100 международни колаборации. Пял e на турнета с Deep Purple, Europe, Kiss, Lita Ford и др. Той е гласът зад класики като Emerald Sword, Holy Thunderforce, Rain of a Thousand Flames, Winds of Destination и десетки други, съобщи още Мария Атанасова.

Тя добави, че Фабио Лионе и Alogia вече са работили заедно над албума Semendria, а сега ще го направят на живо – в центъра на Русе.

Атанасова припомни, че 17-ото издание на „Грийн рок фест“ ще бъде открито от тутраканската група „Хаос“ и пънкарите от Силистра Inconvenients, които са част от инициативата „Зелени рок вдъхновения“. Те ще бъдат последвани от благоевградската група Black Rose и Jeremy?. На 21 септември на сцената на площад „Свобода“ в Русе ще се изявят софиянците от „Смог“ и русенките Himera, последвани от група Caliberty.

Идеята на „Грийн рок фест“ е да даде шанс на групите в началото на кариерата им да изпълняват своята музика на една сцена с местни и световни звезди, както и да се грижат за природното наследство. Форумът ще бъде подкрепен и от Национален фонд „Култура“ и ще включва съпътстващи събития, както и други изненади с екологична насоченост.

Сред специалните му гости през годините са били известни музиканти и групи като Джо Лин Търнър, Джон Лоутън, „Назарет“, Тим „Рипър“ Оуенс, Рони Ромеро, Джони Джоели, Миленко Матиевич, „Бонфайър“, „Тангра“, Б.Т.Р., „Фондацията“, Васко Кръпката, Милена Славова, „Кикимора“, „Фактор“, „Обратен ефект“, Валди Тотев, който ще бъде част от фестивала и през тази година, и др.