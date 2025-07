Оперната прима Диана Дамрау пристигна във Варна за първия си концерт в града

Световната оперна прима Диана Дамрау пристигна във Варна за първия си концерт в града на 24 юли. Изявата е под наслов Sole e amore (Слънце и любов) и е една от кулминациите в 16-ото издание на фестивала „Опера в Летния театър“, съобщават организаторите от Театрално-музикалния продуцентски център.

В концерта си Дамрау ще поднесе селекция от оперни и оперетни арии, както и песенен репертоар заедно с оркестъра на Варненската опера под палката на маестро Павел Балев. Очаква се, следвайки традицията на техните общи концертни изяви, певицата да изпълни и една българска творба.

Тя ще направи и премиера с оркестър на песента „Колко тъжно, че вече никой не танцува валс“ (How sad no one waltzes anymore) от композитора Брад Рос. Той е написал специално за нея интерлюдия в произведението. Диана Дамрау е пяла песента преди това в рецитали, но само с акомпанимент на пиано. Нейно е решението да я изпълни премиерно със симфоничен оркестър във Варна.

В гала концерта ще прозвучат още увертюра „Донна Диана“ от Емил Николаус фон Резничек; увертюра от операта „Крадливата сврака“ на Джоакино Росини и каватина на Нинета Di piacer mi balza il cor (Сърцето ми подскача от радост); Cuatro madrigales amatorios (Четири любовни мадригала) от Хоакин Родригес в преработка за глас и оркестър; Испанска песен от Les filles de Cadix (Момичетата от Кадис) на Лео Делиб; J’ai deux amants (Имам двама любовници) от „Маскирана любов“ на Андре Месаже; увертюра и каватина на Норина Quel guardo il cavaliere (Този поглед на рицар) от „Дон Паскуале“ на Доницети; валс „Злато и сребро“ и Meine Lippen, sie küssen so heiß (Моите устни, те целуват толкова горещо) от оперетата „Джудита“ на Франц Лехар.

Събитието е под патронажа на посланика на Федерална Република Германия в България Ирене Мария Планк.

Сопраното Диана Дамрау триумфира над две десетилетия на престижните световни оперни и концертни сцени с партии за лиричен и колоратурен сопран. Богатият й песенен репертоар обхваща главните сопранови роли в „Ан Болейн“ (Опера Цюрих, Виенска Щатсопера), „Ромео и Жулиета“ (Ла Скала, Метрополитън опера), „Лучия ди Ламермур“ (Ла Скала, Баварска държавна опера, Метрополитън опера, Ковънт гардън), „Манон“ (Виенска Щатсопера, Метрополитън опера), „Травиата“ (Ла Скала, Метрополитън опера, Ковънт гардън, Национална опера на Париж, Баварска държавна опера), „Вълшебната флейта“ (Метрополитън опера, Залцбургски фестивал, Виенска Щатсопера, Ковънт гардън, Баварска държавна опера). В Метрополитън опера Диана Дамрау е изпълнявала най-характерните си роли, сред тях 8 дебютни, излъчвани в кина по цял свят чрез програмата Met Live in HD. Тя е и първата певица в историята на Метрополитън опера, която пресъздава образите на Памина и Кралицата на нощта в различни представления на „Вълшебната флейта“ (Моцарт) в една и съща поредица от спектакли.

Дамрау вдъхновява композиторите да създават специални произведения за нея. С богатия си песенен репертоар тя често излиза на концертния подиум в партньорство с други първокласни изпълнители. Преди варненската си гала, заедно с тенора Йонас Кауфман и пианиста Хелмут Дойч заслужи овациите на публиката в най-реномираните зали на Европа с изискан концерт от творби на Густав Малер и Рихард Щраус.

Диана Дамрау е удостоена със званието „Камерзенгерин“ на Баварската държавна опера (2007), баварския орден „Максимилиан“ за наука и изкуство (2010), Ордена за заслуги към ФРГ (2021). Отличена е с Международна оперна награда на Лондон, наградите на Opera News и Gramophone. От 2020 г. астероид носи нейното име.