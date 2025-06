Дигиталната изложба „Украйна: любов + война“ ще бъде показана в София и Киев

Дигиталната изложба „Украйна: любов + война“ ще бъде показана между 12 и 15 юни в София и Киев. У нас тя ще бъде подредена пред Народния театър в София, съобщават организаторите.

Свидетелствата на фоторепортерите, очевидци на войната, както и разкази на някои от жертвите ще четат посланик Олеся Илашчук, Георги Господинов, Захари Карабашлиев, Владимир Карамазов, Александър Алексиев, Койна Русева, Ирина Недева, Десислава Стоянова, Мими Шишкова и др. С четирима от фотографите (Паула Бронщайн, Вячеслав Ратински, Гаел Гирбс и Кристофър Очиконе) ще бъде осъществена онлайн връзка по време на самата изложба и те ще разкажат от първо лице историите и впечатленията си. Програмата предвижда и телемост София - Киев, където ще се проведе паралелно такава дигитална изложба.

От екипа уточняват, че изложбата е вдъхновена от книгите „Украйна: военни престъпления“ и „Украйна - любов + война“. Куратор на изложбата е Светлана Бахчеванова, а продуценти са FotoEvidence, No Blink Group и Искра Стайкова.

По думите на екипа това е първата по рода си дигитална фотоизложба за руските военни престъпления, която има за цел да покаже по нестандартен начин над 700 разтърсващи кадри и доказателства за руските военни престъпления в Украйна. Три големи дигитални дисплея ще показват в рамките на 72 часа кадри от работата на 149 фоторепортери от 29 държави, документирали жестокостите на руската инвазия през последните три години.

„За най-ужасяващите изображения е предвидена тъмна стая, като достъпът до нея ще бъде забранен за лица до 16 годишна възраст и посетителите ще могат да разгледат снимките единствено с помощта на светлини от телефоните си“, разказват организаторите.

Бронщайн е една от водещите фотожурналистки, чиито кадри хвърлят светлина върху войни и конфликти през последните три десетилетия. Тя е автор на международно признатата книга „Афганистан: Между надежда и война” и финалист за наградата „Пулицър“ за отразяването на наводненията в Пакистан през 2011 г..

Вячеслав Ратински е украински фоторепортер, който живее и работи в Киев, а работата му е публикувана в множество украински и международни издания, като „Украинска правда“, „Хромадске“, „Ново време“, Time, The Guardian, The Wall Street Journal, The Washington Post, The Telegraph, Daily Mail, The New York Times, El Pais, Radio Free Europe, BBC, Reuters, и Der Spiegel.

Гаел Гирбс е френска фотожурналистка, която работи по дългосрочни проекти в конфликтни зони. В началото на 2017 г. Гирбс за първи път пътува до Украйна, за да отрази конфликта там сама. Именно по време на това пътуване тя решава да се фокусира върху Украйна и постсъветското пространство. Оттогава работи върху отразяването на развитието на войната и нейните последици върху Украйна.

Кристофър Очиконе е документален фотограф и фотожурналист, който от 14 години живее в Киев и работи по дългосрочен проект за последиците от останалата съветска система за сиропиталища в Украйна. Очиконе е редовен сътрудник на Wall Street Journal и Bloomberg News, а негови работи са публикувани в NY Times, Time Magazine. The Washington Post, The Wall Street Journal, Lightbox на списание Time, ABC News, Al Jazeera, National Geographic, Burn Magazine, LensCulture и представена в документалния филм на HBO “Джим: Историята на Джеймс Фоули”.

/ВСР